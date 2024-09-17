İran'da yeni yönetim harekete geçti: 2 milyon göçmen için sınır dışı planı İran'da göreve gelen yeni yönetim, Mart 2025'e kadar ülkedeki düzensiz göçmenlerden yaklaşık 2 milyonunu sınır dışı etmek için kolları sıvadı. Açıklama resmi makamlardan geldi.

AA

Dünya düzensiz göç krizinin içinde...

Tüm dünyayı etkileyen bu göç hareketi Orta Doğu'da en çok geçiş noktası olması nedeniyle İran ve Türkiye'yi etkiliyor.

Bu kapsamda İran'da göreve başlayan Mesud Pezeşkiyan yönetimi, göçmenler konusunda harekete geçti. Hedef 2 milyon göçmeni sınır dışı etmek.

İran Emniyet Teşkilatı Genel Komutanı Tuğgeneral Ahmed Rıza Radan, devlet televizyonuna bağlı yayın yapan Genç Gazeteciler Kulübü'ne (YJC) ülkedeki düzensiz göçmen sorununa ilişkin açıklamalarda bulundu.

MART 2025'E KADAR 2 MİLYON SINIR DIŞI

İçişleri Bakanlığı ve diğer ilgili kurumlarla ülkedeki düzensiz göçmen sorununa karşı önlemler almaya çalıştıklarını aktaran Radan, "Bu yıl yıl sonuna kadar (İran takvimine göre Mart 2025) ülkede yasa dışı olarak bulunan önemli sayıda izinsiz yabancı uyruklu kişiyi sınır dışı edeceğiz." dedi.

Radan, ülkedeki düzensiz göçmenlerin sayısının belirlendiğini ve bunun İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanması gerektiğini belirterek, "Bu yıl yaklaşık 2 milyon izinsiz yabancı uyruklu ülkeden sınır dışı edilecek." ifadelerini kullandı.

SOVYET İŞGALİ İLE BAŞLAYAN AFGAN AKINI

Sovyetler Birliği'nin 1979'da Afganistan'ı işgalinin ardından İran'a doğru başlayan Afgan mülteci akını, ABD işgali, iç savaşlar ve istikrarsızlık nedeniyle yaklaşık 42 yıldır devam ediyor.

Özellikle son yıllarda güvenlik, siyasi ve ekonomik sorunların yaşandığı Afganistan'dan İran'a yoğun düzensiz göçmen girişi oldu. İranlı yetkililer, resmi olmayan verilere göre ülkede yaklaşık 5 milyon Afgan bulunduğunu ve bunlardan birçoğunun düzensiz göçmen olduğunu belirtiyor.

"DAHA GÜÇLÜ BİR MEKANİZMAYA İHTİYAÇ VAR"

Önceki İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi, Ekim 2023'te yaptığı açıklamada, "Yasa dışı göçmenler ülkeyi terk etmelidir. Geri gönderilen ve daha sonra tekrar ülkemize dönen göçmenlerle baş etmek için de daha güçlü bir mekanizmaya ihtiyacımız var." ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan da seçim kampanyası sürecinde düzensiz göçmenlerin ülkede uyuşturucu ve istihdam gibi ciddi sosyal zararlara yol açtığını ve bu sorunu çözeceklerini söylemişti.

İRAN'IN GÖÇMEN DUVARI

Öte yandan İran, ülkenin doğusundaki Afganistan sınırına 930 kilometre uzunluğunda duvar örmeye başladı.

İçişleri Bakanı İskender Mumini, 6 Eylül'de yaptığı bir açıklamada, ülkedeki düzensiz göçmenlerin birçok soruna yol açtığını ve en kısa zamanda sınır dışı edileceklerini söylemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)