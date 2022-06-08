İran’da, yolcu treni raydan çıktı

Tabas-Yezd seferini yapan yolcu treninin 4 vagonunun raydan çıkması ile yaşanan kazada, ilk belirlemelere göre 17 kişi hayatını kaybetti.

İran’da, Tabas-Yezd seferini yapan yolcu treni, raydan çıktı.

Tabas Özel Valisi Ali Ekber Rahimi tarafından yapılan açıklamaya göre, bu sabah bir trenin dört vagonunun raydan çıktığını ve tüm Kızılay, acil durum ve demir yolu kurtarma birimlerinin sahaya intikal ettiğini bildirdi.

Ölü ve yaralı sayısı artabilir

AA’nın haberine göre; kazanın hemen ardından Kızılay, acil durum ve demir yolu kurtarma birimlerinin bölgeye intikal ettiğini aktaran Rahimi, ilk belirlemelere göre, 420 yolcusu bulunan trendeki 17 kişinin hayatını kaybettiğini, 5'i ağır olmak üzere 30 kişinin yaralandığını belirtti.

Rahimi, kazanın ciddiyetine vurgu yaparak sayıların artabileceğinin altını çizdi.

Olay yerine ambulansların yanı sıra helikopter de sevk edildi.

Kızılay ekipleri gönderildi

Güney Horasan Kızılay Müdürü Muhammed Rıza Rızayi de trenin sabah saat 05.30'da Tabas-Yezd yolunun (Mezino istasyonu) 50. kilometresinde raydan çıktığını ifade etti.

Rızayi, şu ana kadar olay yerine 6 Kızılay ekibinin gönderildiğini belirtti.