İran'da yönetim yanlıları gösteri düzenleyecek

Tahran taraftarları, destek gösterisinde bir araya gelecek. Gösteriler, cuma namazı sonrası ülke genelinde yapılacak.

İran'da başörtüsü kurallarına uymadığı gerekçesiyle gözaltına alınan ve sonrasında hayatını kaybeden Mahsa Emini'nin ardından ülkede ortalık karıştı.

22 yaşındaki Emini'nin ölümü, İran'da kaos görüntülerine yol açtı.

Sokaklara dökülen göstericiler, Tahran yönetimi karşıtı sloganlar attı.

Tahran destekçileri harekete geçti

Bunun üzerine yönetim yanlıları da yarın "karşı gösteri" düzenlemek üzere harekete geçti.

İran’ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı'na göre, Tahran İslami Tebliğ Koordinasyon Konseyi Başkanı Huccetul İslam Muhsin Mahmudi, yaptığı açıklamayla Tahranlıları yönetim yanlısı gösteriye davet etti.

Cuma namazı sonrası toplanacaklar

İran’ın resmi ajansı İRNA da İslami Propaganda Şurası’nın çağrısıyla düzenlenecek gösterilerin yarın cuma namazından sonra ülke genelinde yapılacağını duyurdu.

Tahran'da sıkı önlem

Bu arada devam eden eylemler nedeniyle başkent Tahran’da sıkı önlem alan güvenlik güçleri, sert müdahalelerle protestocuların bir araya gelmesine ve gösteri yapılmasına izin vermedi.

Başkent Tahran’daki gösteriler, küçük gruplar halinde Veliasr Caddesi, Keşaverz Bulvarı, İnkılap Meydanı, Lale Parkı ve çevredeki sokaklarda gerçekleşti. Ayrıca Tecriş ve Kudüs meydanlarında da kısa süreli protesto eylemleri düzenlendi.

Göstericilerin üzerlerinden çıkanlar

Haberde, göstericilerin lideri olduğu öne sürülen kişilerin gözaltına alındığı, bu kişilerin üzerlerinde ateşli silah, şok tabancası ve cop yakalandığı aktarıldı.

Öte yandan Tahran’da birkaç gündür süren gösteriler, gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam ederken, güvenlik güçlerinin görüntü çekmeye çalışanlara sert müdahalede bulunduğu ve birçok kişiyi gözaltına aldığı görüldü.

Tahran’ın olası gösteri bölgelerinde güvenlik güçlerinin yoğun varlığı dikkati çekerken, polis, sık sık biber gazı kullanarak kalabalıkları dağıtmaya çalıştı.

Bazı bölgelerde internet kısıtlaması var

AA'nın aktardığına göre, Tahran yönetimi protestocuların iletişim kurup bir araya gelmelerinin önüne geçmek için dün akşam saatlerinden itibaren belirli bölgelerde internet erişimini sonlandırdı. Bu çerçevede İran’ın 3 GSM operatörünün interneti uzun süre kesildi.

Gecenin ilerleyen saatlerinde internet yeniden açılırken sosyal medya ve mesajlaşma programları devre dışı bırakıldı.

Farklı ülkelerden "DNS kullanarak" engellenmiş uygulamaları çalıştırmaya yarayan VPN programları çalışamaz duruma geldi.

Mahsa Emini'nin ölümü

Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra komaya girerek hastaneye kaldırılan Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi ülkede infiale yol açmıştı.

Mahsa Emini'nin 17 Eylül'de memleketi Sakkız kentindeki cenaze töreni sonrasında Tahran ve ülkenin batısındaki kentlerde protesto gösterileri başlamıştı.

Şu ana kadar Tahran, Senendec, Kerec, Tebriz, Meşhed, Kiş, Kirman, Yezd, Reşt, Bender Abbas, Abadan, Kirmanşah, Erdebil, İsfahan, Urumiye, Kazvin, Zencan, İlam, Mazenderan Hemedan başta olmak üzere birçok şehirde gösteriler düzenlendi.

Birçok noktada eylemciler ile güvenlik güçleri arasında şiddetli çatışmalar yaşandı.

İran'da Mahsa Emini'nin ardından başlayan gösteriler şiddetlendi ViDEO