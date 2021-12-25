İran’da zincirleme kaza: 10 ölü

Ülkenin güneybatısındaki Huzistan eyaletinde 5 aracın karıştığı trafik kazasında 10 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı. Kazanın nedeni araştırılıyor.

İran’ın Huzistan eyaletinin yönetim merkezi Ahvaz ile Hürremşehir arasındaki yolda zincirleme trafik kazası meydana geldi.

10 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sabah saatlerinde otobüs, kamyon ve otomobil olmak üzere 5 aracın karıştığı kazada 10 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı.

KAZANIN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Yaralılar hastanelere kaldırıldı. Kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.