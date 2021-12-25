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- İran’da zincirleme kaza: 10 ölü
İran’da zincirleme kaza: 10 ölü
Ülkenin güneybatısındaki Huzistan eyaletinde 5 aracın karıştığı trafik kazasında 10 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı. Kazanın nedeni araştırılıyor.
- İHA
- 25.12.2021 - 11:06
İran’ın Huzistan eyaletinin yönetim merkezi Ahvaz ile Hürremşehir arasındaki yolda zincirleme trafik kazası meydana geldi.
10 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Sabah saatlerinde otobüs, kamyon ve otomobil olmak üzere 5 aracın karıştığı kazada 10 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı.
KAZANIN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR
Yaralılar hastanelere kaldırıldı. Kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.