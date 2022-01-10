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- İran'da zincirleme kaza: 4 ölü, 27 yaralı
İran'da zincirleme kaza: 4 ölü, 27 yaralı
Huzistan eyaletinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişinin hayatını kaybettiği ve 27 kişinin yaralandığı bildirildi. Kazanın sis nedeniyle meydana geldiği açıklandı.
- İHA
- 10.01.2022 - 12:22
- Güncelleme : 10.01.2022 - 12:41
İran’ın güneybatısındaki Huzistan eyaletinde, zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Huzistan Emniyet Müdürü Rıza Devletşahi, otoyolda 9 aracın birbirine çarpmasının ardından 200 metre ilerde 50 aracın daha kazaya karışması ile zincirleme büyük bir kazanın meydana geldiğini bildirdi.
4 ARAÇ YANDI, 4 KİŞİ ÖLDÜ
Kazanın sabah saatlerinde Huzistan’da etkili olan sis nedeniyle meydana geldiğini belirten Devletşahi, kazada 4 aracın yandığını ve yanan araçta bulunan 3 kişinin ve bir başka aracın sürücüsünün hayatını kaybettiğini açıkladı.
İran'da zincirleme kaza: 4 ölü, 27 yaralı ViDEO
SIK SIK ZİNCİRLEME KAZA OLUYOR
İran’ın Huzistan eyaletinde, sık sık zincirleme trafik kazaları meydana geliyor.
Geçtiğimiz ay da 5 aracın karıştığı trafik kazasında 10 kişi hayatını kaybetmiş, 5 kişi de yaralanmıştı.