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    İran'da zorunlu başörtüsü uygulamasına yasal düzenleme

    İran Genel Başsavcısı Muhammed Cafer Muntazeri, zorunlu başörtüsü uygulamasına ilişkin çalışma yapıldığını ve yakın bir zamanda sonucun açıklanacağını söyledi.
    • 04.12.2022 - 05:31
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    İran'da zorunlu başörtüsü uygulamasına yasal düzenleme

    İran devlet televizyonunun haberine göre, İran Genel Başsavcısı Muhammed Cafer Muntazeri, ülkede Mahsa Amini’nin hayatını kaybetmesi sonrası başlayan zorunlu başörtüsü protestoları devam ederken, ülkede başörtüsü konusunda çalışma başlattıklarını söyledi.

    15 gün içinde yasal düzenleme yapılacak

    Muntazeri, İran Meclisi ve Devrim Yüksek Konseyi’nin başörtüsü konusunda yasal bir düzenleme üzerinde çalıştığını ve yakın bir zamanda sonucun açıklanacağını belirterek, “Anayasaya bağlı kalarak karar alacağız. Çalışmalar 15 gün içerisinde sonuçlanacaktır” dedi.

    "Ahlak polisi" uygulaması devam edecek

    Mahsa Amini’nin gözaltına alınmasına neden olunan “ahlak polisliği” hakkında yorumda bulunan Muntazeri, uygulamayı “sosyal güvenlik polisliği” şeklinde adlandırarak, “Yargı olarak sosyal güvenlik polisliğini sonlandırmak gibi bir niyetimiz yok. Elbette yaşanan son olaylardan sonra güvenlik ve kültür merkezlerimiz soruna daha makul çözüm yolları arıyorlar” ifadelerini kullandı.


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