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    İran'da çıkan orman yangını sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi

    Fars eyaletinde meydana gelen orman yangını sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.
    • AA
    • 03.08.2021 - 22:10
    • Güncelleme : 03.08.2021 - 22:15
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    İran'da çıkan orman yangını sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi

    Dünyanın birçok noktasında devam eden orman yangınları, İran'da da büyük hasarlara neden oldu.

    İran devlet televizyonunun haberine göre, Fars eyaletine bağlı Firuzabad ilçesindeki Hayker Geçidi'nde dün sabah saatlerinde çıkan ve akşama doğru söndürülen orman yangını bugün yeniden başladı.

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    Yangın söndürme çalışmalarının 3 helikopterle devam ettiği bölgede, çalışmalara destek veren bölge halkından 3 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

    Her geçen saat genişleyen yangının kontrol altına alınması için çevre şehirlerden de ekiplerin yardıma geldiği kaydedildi.

    İran da çıkan orman yangını sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi #1

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