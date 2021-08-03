İran'da çıkan orman yangını sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi

Fars eyaletinde meydana gelen orman yangını sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

Dünyanın birçok noktasında devam eden orman yangınları, İran'da da büyük hasarlara neden oldu.

İran devlet televizyonunun haberine göre, Fars eyaletine bağlı Firuzabad ilçesindeki Hayker Geçidi'nde dün sabah saatlerinde çıkan ve akşama doğru söndürülen orman yangını bugün yeniden başladı.

3 VATANDAŞ VEFAT ETTİ

Yangın söndürme çalışmalarının 3 helikopterle devam ettiği bölgede, çalışmalara destek veren bölge halkından 3 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Her geçen saat genişleyen yangının kontrol altına alınması için çevre şehirlerden de ekiplerin yardıma geldiği kaydedildi.