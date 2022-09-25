İran'daki gösterilerde ölü sayısı artıyor

İran devlet televizyonu ülkede düzenlenen protestolarda resmi olmayan bilgilere göre ölü sayısının 41'e yükseldiğini duyurdu.

Sık sık toplumsal olaylarla gündeme gelen İran'da sokaklar yine hareketlendi.

Bu kez insanları sokağa döken ahlak polisinin uygulamaları.

Başkenti Tahran'da 13 Eylül'de ahlak polisi tarafından başörtüsü kurallarına uymadığı gerekçesiyle gözaltına alınan 22 yaşındaki Mahsa Amini 16 Eylül'de hayatını kaybetmişti.

Genç kadının ölümünün ardından ahlak polisi ve zorunlu başörtüsü uygulamasına karşı başlayan protestolar devam ediyor.

Başkentten ülke çapına yayılan olaylar dünyanın gündeminde.

Birçok başkentte gösteriler düzenlenerek protestolara yurt dışından destek verilirken ülke içindeki protestolarda yaşanan şiddet olaylarında ölü sayısı her geçen gün artıyor.

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Ölü sayısı 41'e çıktı

İran devlet televizyonunda yer alan habere göre ülke genelindeki protestolarda aralarında polis memurları ve Devrim Muhafızlarına bağlı Besic milislerinin üyelerinin de bulunduğu 41 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu.

Haberin devamında İranlı yetkililer tarafından ülke genelindeki ölü sayısına ilişkin resmi bir açıklama yapılacağı vurgulandı.

Amini'nin ölümü ve olayların başlaması

Tahran’da 13 Eylül’de ahlak polisi olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra hastaneye kaldırılan Mahsa Amini, 16 Eylül’de hayatını kaybetmişti.

Tahran Emniyet Müdürlüğü Mahsa Amini’nin ölümüne ilişkin yaptığı açıklamada, Amini’nin uygun olmayan başörtüsü nedeniyle gözaltına alındığını ve ardından karakolda hiçbir fiziki temas olmadan baygınlık geçirdiğini belirtmişti.