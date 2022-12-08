İran'daki gösterilerle ilgili ilk idam cezası infaz edildi

İran'da Mahsa Emini’nin polis nezaretine alındıktan sonra ölümü üzerine başlayan gösterilerle ilgili geçen haftalarda idama mahkum edilen bir kişinin, cezasının infaz edildiği bildirildi.

İran’ın başkenti Tahran'daki "Settar Han Caddesi'ndeki protestolar sırasında soğuk silahla vatandaşları tehdit ettiği ve bir güvenlik görevlisini yaraladığı" iddiasıyla Devrim Mahkemesi tarafından ölüm cezasına çarptırılan Muhsin Şikari adlı gösterici, bu sabah idam edildi.

Şikari’nin suçları

İran Yargı Erki'ne bağlı Mizan Haber Ajansına göre, Muhsin Şikari "ateşsiz silah taşımak, yolu kapatmak, araçları durdurmak, güvenliği ihlal etmek, milis güçlerle (Besic) çatışma, bir güvenlik görevlisini yaralama, korku ve dehşet salma gibi eylemlerle devlete karşı savaş açmak" suçlamasıyla 20 Kasım'da idama mahkum edildi.

İlk idam

Muhsin Şikari’nin cezasının, Yüksek Mahkeme tarafından da onaylandığı kaydedildi.

Gösterici, İran'da Mahsa Emini protestolarıyla bağlantılı idam edilen ilk kişi oldu.

Ülkede yaklaşık 3 aydır devam eden gösterilerle bağlantılı olarak şu ana kadar 11 kişi idama mahkum edilmişti.

Diğerleri de yakın zamanda infaz edilecek

Devrim Mahkemeleri tarafından verilen idam kararlarının Yüksek Mahkeme tarafından onaylanması gerekiyor.

Yargı Erki Başkanı Gulam Hüseyin Muhsini Ejei, 6 Aralık'ta yaptığı açıklamada, idama mahkum edilen kişilerden bir kısmının cezalarının onaylandığını ve yakında infaz edileceğini belirtmişti.

İran Ceza Kanunu'na göre, "kamu düzenini bozmak, yeryüzünde bozgunculuk yapmak ve devlete karşı savaş açmak" gibi suçları işleyenler idam istemiyle yargılanıyor.

İran'daki gösteriler

Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi, ülkede infiale yol açmıştı.

Emini'nin 17 Eylül'de memleketi Sakkız kentindeki cenaze töreni sonrasında başlayan gösteriler, ülkenin birçok kentine yayılmıştı.

Gösterilerdeki can kaybına ilişkin resmi makamlardan net bir bilgi paylaşılmazken, Norveç merkezli "İran İnsan Hakları Örgütü" protestolarda 500’e yakın kişinin öldüğünü ileri sürmüştü.