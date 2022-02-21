İran'daki idam mahkumu, affedildiğini duyunca kalp krizinden öldü

18 yıl önce işlediği cinayet suçundan idam cezasına çarptırılan mahkum, öldürdüğü kişinin ailesi tarafından affedildi. İdam edilmeyeceğini öğrenen mahkum, kalp krizi geçirip vefat etti.

18 yıl önce İran'ın Bender Abbas kentinde bir şahıs, karşısındaki kişiyi öldürdüğü gerekçesiyle ölüm cezasına çarptırıldı.

Ancak mahkum, maktulün yakınları tarafından affedildi.

Ölüm cezasından kurtulduğunu duymasının ardından kalp krizi geçiren mahkum için harekete geçildi.

KALP KRİZİNDEN ÖLDÜ

Soyadı açıklanmayan 55 yaşındaki "Ekber" isimli mahkum hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Bir süredir kalp rahatsızlığı bulunan söz konusu mahkum, 2004 yılında Bender Abbas Cezaevi'ne gönderilmişti.

İRAN'DA İDAMIN AFFI

İran'da uygulanan ceza hukukuna göre, cinayetten hüküm giyerek idam cezasına çarptırılan mahkumlar, maktul yakınları tarafından affedilmeleri halinde kan parası ödemek ve varsa aldıkları hapis cezalarını tamamlamakla mükellef oluyor.