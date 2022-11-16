İran’daki Mahsa Amini protestolarında 3 kişiye daha idam cezası verildi

Emini'nin hayatını kaybetmesi sonrası soluğu sokaklarda alan protestocular için katı cezalar verilmesi talep edilmişti. Geçtiğimiz günlerde 1 kişi için alınan idam kararına bir yenisi daha eklendi.

İran'da 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin ölümüyle başlayan gösteriler devam ediyor.

Genç kız, başörtüsü kurallarına uymadığı gerekçesiyle gözaltına alındıktan bir süre sonra 16 Eylül'de hayatını kaybetmişti.

Birçok ülkede büyük yankı uyandıran olayın ardından gencinden yaşlısına birçok kadın, sokaklara dökülerek eylemler düzenlemeye başladı.

Kadınların sokakta saçlarını kesmesi ise eylemlerin simgesi haline geldi.

Katı cezalar verilmesi talep edidi

AA'nın aktarımına göre; bu süreçte sık sık güvenlik güçleri ile karşı karşıya gelen kadınların akıbeti de merak edilen konular arasında yer aldı.

İranlı milletvekilleri ise bu süreçte tutuklanan protestoculara katı cezalar verilmesi çağrısında bulundu.

Bunun üzerine gösteriler nedeniyle ilk idam cezası geçtiğimiz günlerde verildi.

3 kişiye daha çeşitli suçlardan idam cezası verildi

Devrim Mahkemesi, aldığı yeni bir kararla 3 kişinin daha idama mahkum edildiğini belirtti.

Tahran'daki gösteriler sırasında kasten öldürme niyetiyle otomobille polislere çarpan ve bir polisin ölümüne, çok sayıda kişinin de yaralanmasına neden olan bir kişinin; "hayat ve vücut bütünlüğüne karşı suç işlemek, ulusal güvenliği bozmaya yol açan eylemler yoluyla yeryüzünde bozgunculuk çıkarmak ve kamu malına zarar vermek" gibi suçlardan ölüm cezasına çarptırıldığı bildirildi.

Mahkemenin, "öldürme niyetiyle bir güvenlik görevlisine bıçakla saldırarak yaralamak, kamu düzenini bozmak ve Tahran'a bağlı Pakdeşt ilçesinde bir kamu binasını kundaklamak" suçlarından yargılanan ikinci sanığı da "devlete karşı savaş açmak" suçundan idama mahkum ettiği kaydedildi.

Tahran Devrim Mahkemesi'nin verdiği diğer kararda ise "kamu malına zarar vermek ve asayişi bozmak gibi eylemlerde bulunan ve gösterilerde önemli rol oynadığı" iddia edilen bir sanık da "devlete karşı savaş açmak" ithamıyla idama çarptırıldı.

Cezaların temyize götürülebileceği belirtildi

Haberde, mahkemenin kararlarına itiraz yolunun açık olduğu ve temyiz edilebileceği belirtildi.

326 kişinin hayatını kaybettiği iddia edildi

Norveç merkezli İran İnsan Hakları Örgütü ise hafta sonu yaptığı açıklamada, gösterilerde 326 kişinin öldüğünü duyurmuştu.

İran medyasına yansıyan haberlere göre, gösteriler sırasında 40'tan fazla güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi.