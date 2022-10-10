Petrol
97.52
-0.41%
Euro
18.0504
-0.28%
Dolar
18.5778
-0.21%
Altın
1.002
-1.21%
Borsa
3592
0.68%
Bitcoin
363.815
-0.69%
BTXN Coin
8.99
-6.93%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Güneşli 21 C

    İran'daki protestolara işçiler de dahil oldu

    Mahsa Emini'nin ölümünün ardından başlayan eylemlere İran'ın güneyindeki Buşehr eyaletinde petrokimya ve rafineri işçileri düzenledikleri grevle destek verdi.
    • 10.10.2022 - 15:51
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İran'daki protestolara işçiler de dahil oldu

    Mahsa Emini'nin ölümünün ardından başlayan eylemler İran'ın tamamına yayıldı.

    Sokakların karıştığı ülkede güvenlik güçleri ile göstericiler arasında çatışmalar devam ediyor.

    Protestoculara ise işçilerden destek geldi.

    Petrol işçilerinden destek: Gereve gittiler

    İran'da Taşeron Petrol İşçilerinin Protestolarını Organize Konseyi'ne ait Telegram sayfasından konuyla ilgili yazılı açıklama yapıldı.

    Buşehr eyaletine bağlı Aseluye kentindeki Buşehr Petrokimya Projesi'nde çalışan işçiler ile Abadan ve Kengan rafinerilerinde çalışanlar greve gitti.

    Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, işçilerin rejim aleyhine sloganlar attıkları ve şantiye yollarını taşlarla kapattıkları görülüyor.

    Konsey tarafından, birkaç gün önce yapılan yazılı açıklamada, işçilerin, emniyet güçlerinin göstericilere orantısız güç kullanmasına karşı sesiz kalmayacakları belirtilmişti.

    İran daki protestolara işçiler de dahil oldu #1


    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor
    Advertorial

    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor

    Sultanbeyli'deki patenli gençler, vatandaştan dayak yedi
    3. Sayfa

    Sultanbeyli'deki patenli gençler, vatandaştan dayak yedi

    Esenyurt'ta göçmen kaçakçıları ve yabancı uyruklu şahısların bıçaklı kavgası
    3. Sayfa

    Esenyurt'ta göçmen kaçakçıları ve yabancı uyruklu şahısların bıçaklı kavgası

    Görüş Bildir