İran'daki protestolara işçiler de dahil oldu

İran'daki protestolara işçiler de dahil oldu

Mahsa Emini'nin ölümünün ardından başlayan eylemlere İran'ın güneyindeki Buşehr eyaletinde petrokimya ve rafineri işçileri düzenledikleri grevle destek verdi.

Mahsa Emini'nin ölümünün ardından başlayan eylemler İran'ın tamamına yayıldı.

Sokakların karıştığı ülkede güvenlik güçleri ile göstericiler arasında çatışmalar devam ediyor.

Protestoculara ise işçilerden destek geldi.

Petrol işçilerinden destek: Gereve gittiler

İran'da Taşeron Petrol İşçilerinin Protestolarını Organize Konseyi'ne ait Telegram sayfasından konuyla ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Buşehr eyaletine bağlı Aseluye kentindeki Buşehr Petrokimya Projesi'nde çalışan işçiler ile Abadan ve Kengan rafinerilerinde çalışanlar greve gitti.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, işçilerin rejim aleyhine sloganlar attıkları ve şantiye yollarını taşlarla kapattıkları görülüyor.

Konsey tarafından, birkaç gün önce yapılan yazılı açıklamada, işçilerin, emniyet güçlerinin göstericilere orantısız güç kullanmasına karşı sesiz kalmayacakları belirtilmişti.