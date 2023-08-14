İran'daki Şah Çerağ Türbesi’ne saldırı anı İki yabancı uyruklu tarafından Şah Çerağ Türbesi’ne yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı. 1 kişinin öldüğü, 8 kişinin de yaralandığı saldırı ile bağlantılı 10 şüpheli ise gözaltına alındı.

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İHA

İran’ın Fars eyaletindeki Şah Çerağ Türbesi’nde silah sesleri yükseldi.

Türbeye yönelik gerçekleştirilen saldırı, ülkeyi ayağa kaldırdı.

Saldırı anına ilişkin yeni görüntüler de ortaya çıktı.

Kalaşnikof ile bastı

Güvenlik kamerası görüntülerinde saldırganın türbenin ana giriş kapısına kalaşnikof ile yaklaştığı ve türbe kapısından rastgele ateş açarak içeriye girdiği anlar yer aldı.

Saldırganın yakalandığı ana ilişkin de bir başka görüntü paylaşıldı.

Saldırganın etkisiz hale getirildiği an

Bu görüntüde de bir görevlinin saldırganı yere düşürerek etkisiz hale getirdiği, o esnada türbe içerisinde bulunan sivillerin korku dolu anlar yaşadığı kameraya yansıdı.

1 ölü, 8 yaralı

Silahlı saldırının ardından ilk yapılan duyuruda 4 kişinin öldüğü söylenmişti.

Ancak bugün yapılan açıklamada 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 8 kişinin yaralandığı ifade edildi.

10 şüpheli gözaltına alındı

Öte yandan İran devlet televizyonu, 2 kişi tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırı ile bağlantılı şu ana kadar 10 şüphelinin gözaltına alındığı açıklandı.

Terör saldırısını gerçekleştiren iki kişiden birinin türbe içerisinde İran emniyet güçlerince yakalandığı ve yapılan ilk sorgunun ardından 4 kişinin ismini verdiği, o şüphelilerin de yakalandığı bildirildi.

Saldırganlardan biri Tacikistan uyruklu

Açıklamada, sorgusu devam eden saldırganın Tacikistan uyruklu Rahmetullah Noruzof olduğu ve ikinci saldırganı yakalamaya yönelik arama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Fars Eyaleti Başyargıcı Hüccetülislam Seyyid Kazım Musevi ise saldırı ile bağlantılı gözaltına alınan tüm şahısların yabancı uyruklu olduğunu dile getirdi…

Daha önce de saldırı olmuştu

Öte yandan 26 Ekim 2022’de Şah Çerağ Türbesi'ne 3 terörist tarafından düzenlenen silahlı saldırıda 2’si çocuk 13 kişi hayatını kaybetmiş, 40 kişi de yaralanmıştı.

Terör örgütü DEAŞ saldırıyı üstlenmiş, 8 Temmuz’da saldırının faili iki kişi idam edilmişti.