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İran'dan ABD'deki olaylarla ilgili açıklama: Batı demokrasisi zayıf ve kırılgan

İran'dan ABD'deki olaylarla ilgili açıklama: Batı demokrasisi zayıf ve kırılgan

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'de yaşanan olaylarla ilgili yaptığı açıklamada, Batı demokrasisinin zayıf ve kırılgan olduğunu söyledi.