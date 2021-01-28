İran'dan ABD'ye nükleer anlaşma çağrısı: Acele edin

İran’ın BM Daimi Temsilcisi Ravançi, ABD Başkanı Joe Biden idaresine, İran nükleer anlaşmasına geri dönme konusunda acele davranma çağrısında bulunarak, “Fırsat penceresi kapanıyor” dedi.

İran’ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Mecit Taht Ravançi, ABD’nin, eski Başkan Donald Trump döneminde çıktığı İran nükleer programıyla ilgili Ortak Kapsamlı Eylem Planı’na geri dönme konusunda “acele davranması gerektiğini” söyledi.

Ravançi, İran’ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’na nükleer tesislere erişimi sınırlamadan önce Washington’un yaptırımları kaldırma fırsatlarının tükenmekte olduğunu kaydetti.

"ROTASINI DEĞİŞTİRMESİ GEREKEN TARAF ABD"

Ravançi, USA Today’e açıklamasında, “Rotasını değiştirmesi gereken bir taraf varsa o da İran değil, ABD” ifadesini kullandı.

Tahran'ın uranyum zenginleştirme programını sınırlandırması karşılığında ülkeye uygulanan yaptırımların kademeli olarak kaldırılmasını öngören anlaşma, Temmuz 2015'te İran ile ABD, İngiltere, Fransa, Çin, Rusya ve Almanya arasında imzalanmıştı.

TRUMP MAYIS 2018'DE ANLAŞMADAN ÇEKİLMİŞTİ

Mayıs 2018'de dönemin ABD Başkanı Donald Trump, anlaşmadan çekildiğini açıklamış ve İran'a yeniden yaptırımlar uygulamaya başlamıştı.

20 Ocak'ta Donald Trump'tan görevi devralan Joe Biden'ın anlaşmaya dönebileceğine dair açıklamaların gelmesinin ardından bazı kesimler anlaşmaya balistik füzeler ve İran'ın bölgedeki nüfuzu ile ilgili maddeler eklenmesini önermişti.