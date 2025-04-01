İran'dan ABD'ye: Nükleer silaha zorlamayın

DHA

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in danışmanı ve eski Meclis Başkanı Ali Laricani, devlet televizyonunda katıldığı bir programda önemli açıklamalarda bulundu. Laricani, ABD'nin İran'a yönelik tehditlerini değerlendirerek, İran'ın nükleer silah üretme kapasitesine sahip olduğunu ancak Hamaney'in kitle imha silahlarına karşı verdiği fetva doğrultusunda böyle bir adım atmadıklarını belirtti.

"BİZE SALDIRIRSANIZ, NÜKLEER SİLAHA MECBUR KALIRIZ"

Laricani, ABD'ye hitaben, "İran bunu istemiyor, ancak siz baskı uyguladığınız takdirde halk, ülkenin güvenliği için bunu yapmamız gerektiği yönünde baskı yapacaktır. Eğer siz ya da İsrail bir saldırı başlatırsanız, İran'ı başka seçeneklere zorlamış olursunuz. Bu durum sizin çıkarlarınıza hizmet etmez. Bu yüzden tutumunuzu gözden geçirin" dedi.