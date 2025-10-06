İran'dan Gazze açıklaması: İsrail'in kötü siciline dikkat çekildi

İran Dışişleri Bakanlığı, Gazze'de ateşkesin tesisine yönelik plana dair açıklama paylaştı.

İran'ın Gazze'de etnik temizlik, savaş suçları ve insanlığa karşı suçların durdurulmasını ve Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkının gerçekleşmesine zemin hazırlayan her türlü girişimi her zaman desteklediği belirtilen açıklamada İsrail'in sözünü yerine getirme konusundaki kötü siciline dikkati çekildi.

"ALINACAK HER TÜRLÜ KARAR FİLİSTİN HALKININ YETKİSİNDE"

Açıklamada, "İran, bu konuda alınacak her türlü kararın Filistin halkının ve direnişinin yetkisinde olduğunu kabul eder ve Filistinlilere yönelik soykırımın durdurulması, siyonist işgal ordusunun Gazze'den çekilmesi, Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkına saygı gösterilmesi, insani yardımların ulaşması ve Gazze'nin yeniden inşası gibi konularda alınacak her türlü kararı memnuniyetle karşılar" ifadelerine yer verildi.