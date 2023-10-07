İran'dan Hamas'ın Aksa Tufanı Operasyonu'na destek İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in üst düzey askeri danışmanı Yahya Rahim Safevi, Hamas'ın İsrail'e karşı başlattığı "Aksa Tufanı" Operasyonu'nu desteklediklerini söyledi.

İHA

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Komutanı Muhammed Deif sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, İsrail'e karşı “Aksa Tufanı Operasyonu” başlatıldığını ve ilk 20 dakikada 5 bin roket ve havan fırlatıldığını duyurmuştu.

Hamas’ın operasyon başlatmasının ardından İsrail Savunma Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, “savaş durumu alarmı” ilan edildiği ve askerlerin harekete geçirildiği belirtilmişti.

Açıklamada, "Hamas, Gazze Şeridi'nden İsrail topraklarına yoğun roket atışı başlattı ve İsrail topraklarının birçok farklı noktasına sızdı. Hamas, bu saldırının sorumlusudur. Bu olayların sonuçlarına katlanacaktır." ifadeleri kullanılmıştı.

İsrail'de 22 ölü, 545 yaralı

İsrail Ulusal Acil Servisi (MDA), Gazze Şeridi'nden düzenlenen saldırılarda 22 İsraillinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

İsrail Sağlık Bakanlığı ise 545 kişinin yaralandığını duyurdu.

İran'dan ilk açıklama

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in üst düzey askeri danışmanı Yahya Rahim Safevi, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın İsrail'e yönelik başlattığı Aksa Tufanı Operasyonu'na dair açıklamalarda bulundu.

"Hamas'ın operasyonunu destekliyoruz"

İsrail'i hedef alan operasyonlar nedeniyle Hamas'ı tebrik eden Safevi, "Biz bu operasyonu destekliyoruz ve direniş cephesinin de bu operasyonu desteklediğinden eminiz. Filistin ve Kudüs özgürleşene kadar Filistinli mücahitlerin yanında olacağız." ifadelerini kullandı.

"Uluslararası kuruluşlar Filistinli çocukların katledilmesine yıllarca sessiz kaldı"

İsrail'in Filistinlilere yönelik uyguladığı katliamları hatırlatan Safevi şu ifadeleri kullandı:

Uluslararası kuruluşlar Filistinli çocukların ve gençlerin Siyonistler tarafından katledilmesine yıllarca sessiz kaldılar. Bu katliamlar karşısında söz konusu kuruluşlardan hiçbir tepki görmedik. Siyonistler doğrudan Filistinli çocukların başlarını hedef alarak ateş ediyorlar. 2023 yılı son rakamları Siyonist askerler tarafından 37 Filistinli çocuğun şehit edildiğini gösteriyor. Ayrıca birçok Filistinli genç ve çocuk İsrail hapishanelerinde tutuluyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)