İran'dan Lübnan saldırısı sonrası yeni tehdit: Cevap verme hakkımızı koruyoruz İsrail'in Lübnan'daki çağrı cihazı patlatarak düzenlediği saldırıda büyükelçisi Mücteba Emani'nin de yaralandığı İran'dan yapılan ilk açıklamada, saldırıya karşılık verme haklarını korudukları belirtildi.

AA

İsrail'in 1 gün aralıklarla önce çağrı cihazlarını sonra da telsizleri patlattığı Lübnan'da kaos var.

Onlarca Hizbullah mensubunun öldüğü, binlerce kişinin de yaralandığı saldırılar dünyanın gündeminde.

Saldırılarda İran'ın Lübnan Büyükelçisi Mücteba Emani de yaralanmıştı.

İRAN'DAN İSRAİL'E YENİ TEHDİTLER

Konuya ilişkin İran'dan yapılan ilk açıklamada yine İsrail'e tehditler havada uçuştu.

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Amir Said İravani'nin Lübnan'daki olaylar hakkında BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e gönderdiği mektuba ulaşıldı.

İran'ın, "Haydut İsrail rejiminin" Lübnan'daki "sabotaj ve terör" faaliyetlerini en şiddetli şekilde kınadığı aktarılan mektupta, İsrail'in söz konusu eylemlerinin uluslararası hukuku ihlal ettiği ve barış ile güvenliği tehdit ettiği belirtildi.

"GEREKLİ CEVABI VERME HAKKIMIZ VAR"

Mektupta, özellikle ABD başta olmak üzere Batılı ülkelerin, "rejime" destekleri nedeniyle hatalı faaliyetlerinden de sorumlu oldukları ifade edildi.

"İran, Lübnan'daki büyükelçisinin yaralanmasına yol açan saldırıya uluslararası hukuk uyarınca gerekli cevabı verme hakkını muhafaza etmektedir." denilen mektupta, BM Genel Sekreteri ve BM Güvenlik Konseyi'ne İsrail'in terör faaliyetini kınama çağrısı yapıldı.

Mektupta, BM Güvenlik Konseyi'nin, İsrail'in bölgedeki faaliyetlerini de şiddetle kınaması gerektiği belirtilerek, Konseyden "terör rejimine" karşı gerekli adımları atması istendi.

LÜBNAN'DA ÇAĞRI CİHAZLARI VE TELSİZLERİN PATLATILMASI

Lübnan'da 17 Eylül'de, Hizbullah mensuplarının kullandığı çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamalar meydana geldi. Patlamalarda ikisi çocuk 12 kişi hayatını kaybetti, 300 kadarı ağır yaklaşık 2 bin 800 kişi yaralandı.

Ülkede 18 Eylül'de çok sayıda telsizin patlatılması sonucu da 20 kişi öldü, 450'den fazla kişi yaralandı.

Lübnanlı yetkililer olaydan İsrail’i sorumlu tutarken Tel Aviv'den konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim 2023'ten bu yana taraflar arasında zaman zaman şiddetlenen çatışmalar meydana geliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)