İran'dan nükleer anlaşma açıklaması: Müzakereler bitmedi, ara verildi

Viyana'daki nükleer anlaşma müzakerelerinin hafta sonu yeniden başlayacağını söyleyen Hatibzade, nükleer anlaşmadan vazgeçilmediğini vurguladı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, Dışişleri Bakanlığı binasında düzenlediği basın toplantısında, nükleer anlaşma ve müzakerelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Müzakerelerin bir sonraki turunun hafta sonu başlayacağını aktaran Hatibzade, şu ifadeleri kullandı:

“Müzakereleri karşı tarafa sunduğumuz taslaklara göre yürütüyoruz. Geçici ya da aşamalı bir anlaşma söz konusu değildir. Karşı taraf, İran'ın sunduğu metne hiçbir itirazda bulunmadı sadece değerlendirmeleri gerektiğini ve taleplerin hepsini karşılayamayacaklarını söylediler."

Hatibzade, müzakerelerin bitmediğini ve sadece bir ara verildiğini hatırlattı.

“NÜKLEER ANLAŞMADAN AŞAĞI BİR ŞEYİ KABUL ETMEYİZ”

Gerek duyulduğunda yeni öneri taslaklarının sunulabileceğini dile getiren İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, "İran gerekli esneklik ile Viyana'ya gitti ancak karşı taraf lazım olan esnekliğe sahip değil. Nükleer anlaşmadan aşağı bir şeyi kabul etmeyiz ve bu anlaşmadan fazlasını da taahhüt etmeyiz. Yaptırımlar devam ediyor ve henüz hiçbir yol açılmış değil." görüşlerini paylaştı.