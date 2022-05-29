İran'dan sınır ötesi askeri operasyon yorumu

İran, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde planladığı harekatın gerilimi artıracağını öne sürdü.

Kahraman Türk askerleri, Suriye'nin kuzeyindeki YPG/PKK terör örgütüne yönelik yeni harekat hazırlığında.

Harekat sinyallerinin verilmesinin ardından konuyla ilgili peş peşe açıklamalar gelmeye başladı.

Bu kapsamda son açıklama İran'dan geldi.

"İhlal söz konusu olabilir"

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, İran'ın yarı resmi haber ajansı Tasnim'e konuştu.

Said Hatibzade, "Olası bir Türk askeri operasyonuna" ilişkin bir soruya verdiği cevapta, "İran, aralarındaki anlaşmazlıkları çözmek için diğer ülkelerin topraklarında herhangi bir askeri harekata ve güç kullanımına karşı çıkıyor." ifadelerini kullandı. Said Hatibzade, böyle bir harekatın Suriye'nin "toprak bütünlüğünün ve ulusal egemenliğinin ihlali olacağını" savundu.

"İşler daha da karışacak"

Hatibzade, olası bir Türk askerî harekatının durumu "daha karmaşık hale getireceğini ve gerilimi artıracağını" iddia etti.

AA'nın haberine göre İran, Suriye topraklarında Afgan mülteciler ve Pakistan vatandaşı milislerden oluşturduğu silahlı grupları kullanarak Esad rejimini destekliyor. Tahran yönetimi, İran Devrim Muhafızları komutanları ve onlara bağlı bazı unsurları da yine Suriye topraklarında aktif şekilde kullanıyor.