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İran'dan Trump'a: İsrailli provokatör ajanlara dikkat et

İran'dan Trump'a: İsrailli provokatör ajanlara dikkat et

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, İsrailli provokatör ajanların sahte bir savaş sebebi ile Trump’ı sıkıştırmak için Amerikalılara karşı saldırılar planladığını iddia etti.