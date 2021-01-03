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- İran'dan Trump'a: İsrailli provokatör ajanlara dikkat et
İran'dan Trump'a: İsrailli provokatör ajanlara dikkat et
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, İsrailli provokatör ajanların sahte bir savaş sebebi ile Trump’ı sıkıştırmak için Amerikalılara karşı saldırılar planladığını iddia etti.
- İHA
- 03.01.2021 - 05:38
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ABD Başkanı Donald Trump’ı uyardı.
"İSRAİLLİ PROVOKATÖRLER, AMERİKALILARA SALDIRABİLİR"
Zarif, “Irak’tan gelen yeni istihbaratlar, İsrailli provokatör ajanların sahte bir savaş sebebi ile Trump’ı sıkıştırmak için Amerikalılara karşı saldırılar planladığını gösteriyor” ifadelerini kullandı.
"TUZAKLARA DİKKAT ET TRUMP"
Paylaşımına Trump’ı da etiketleyen Zarif, “Tuzaklara karşı dikkatli ol Trump. Herhangi bir saldırının karşılığı ağır olacak. Özellikle de dostların için” diyerek Trump’ı uyardı.