Euro
9.0747
-0.09%
Dolar
7.4299
-0.07%
Altın
452.98
-0.25%
Borsa
1.477
-0.22%
Bitcoin
253.000
13.67%
EXEN Coin
10.64
-3.79%
11ºC
İstanbul
Puslu güneşli 11 C

    İran'dan Trump'a: İsrailli provokatör ajanlara dikkat et

    İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, İsrailli provokatör ajanların sahte bir savaş sebebi ile Trump’ı sıkıştırmak için Amerikalılara karşı saldırılar planladığını iddia etti.
    • İHA
    • 03.01.2021 - 05:38
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    İran'dan Trump'a: İsrailli provokatör ajanlara dikkat et

    İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ABD Başkanı Donald Trump’ı uyardı.

    "İSRAİLLİ PROVOKATÖRLER, AMERİKALILARA SALDIRABİLİR"

    Zarif, “Irak’tan gelen yeni istihbaratlar, İsrailli provokatör ajanların sahte bir savaş sebebi ile Trump’ı sıkıştırmak için Amerikalılara karşı saldırılar planladığını gösteriyor” ifadelerini kullandı.

    "TUZAKLARA DİKKAT ET TRUMP"

    Paylaşımına Trump’ı da etiketleyen Zarif, “Tuzaklara karşı dikkatli ol Trump. Herhangi bir saldırının karşılığı ağır olacak. Özellikle de dostların için” diyerek Trump’ı uyardı.

    İran dan Trump a: İsrailli provokatör ajanlara dikkat et #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir