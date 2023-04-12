İran'ın deprem yardımı adı altında Suriye’ye silah gönderdiği iddia edildi Suriyeli, İranlı, İsrailli ve Batılı kaynaklar, İran’ın depremin ardından yardım taşıyan uçaklarla Suriye’ye silah ve askeri teçhizat gönderdiğini öne sürdü. İran'ın böylelikle Suriye'deki İsrail varlığına karşı savunmasını güçlendirmeyi ve Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı desteklemeyi hedeflediği belirtildi.

DHA

İran’ın, Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma yol açtığı Suriye’ye silah ve teçhizat göndermek için yardım uçaklarını kullandığı öne sürüldü.

İngiliz medyasında yer alan bir haber; Suriyeli, İranlı, İsrailli ve Batılı kaynaklara dayandırıldı.

Amaç, İsrail'e karşı Esad'ı desteklemek

İran'ın, silah sevkiyatıyla Suriye'deki İsrail varlığına karşı savunmasını güçlendirmeyi ve Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı desteklemeyi hedeflediği belirtildi.

Kaynaklara göre depremin ardından İran'dan havalanan yüzlerce uçak, 7 hafta boyunca teçhizat getirmek üzere Suriye'nin Halep, Şam ve Lazkiye havalimanlarına iniş yaptı.

İsrail Savunma Bakanlığı’ndan ismini vermek istemeyen bir kaynak, ağırlıklı olarak Suriye'nin kuzeyindeki Halep Havalimanı’na gönderilen sevkiyatın İran Devrim Muhafızlarına bağlı Kudüs Gücü’nün Suriye birlikleri tarafından organize edildiğini iddia etti.

Uçak indikten birkaç saat sonra hava saldırısı

Yerel kaynaklar tarafından yapılan başka bir açıklamada ise sevkiyattan haberdar olan İsrail’in, Halep havalimanına 2 İran uçağının iniş yapmasından birkaç saat sonra hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

Suriye’ye gönderilen askeri malzemeler arasında gelişmiş iletişim ekipmanları ve hava savunma sistemlerinin geliştirilmesi için gerekli yedek parçaların bulunduğu öne sürüldü.

Henüz resmi açıklama yok

Suriyeli ve İranlı yetkililerden konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Birleşmiş Milletler verilerine göre 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde, Suriye’de 6 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Suriye makamları, depremlerin ardından yardım malzemelerinin ulaştırılması amacıyla Rusya ve İran'dan gelen direkt uçuşlara iniş izni vermişti.