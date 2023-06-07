İran'ın donanma hamlesi ABD ile Çin'i karşı karşıya getirdi İran'ın Suudi Arabistan ve diğer üç Körfez ülkesi ile Hindistan ve Pakistan'ın da katılacağı bir donanma ittifakı kurma planlarına ABD ve Çin'den farklı tepkiler geldi.

AA

İran'ın Basra Körfezi'nde Suudi Arabistan ve diğer üç Körfez ülkesi ile Hindistan ve Pakistan'ın da katılacağı bir donanma ittifakı kurmayı planladığına ilişkin haberler gündem oldu.

Gelişmelere Çin ve ABD'den farklı tepkiler geldi.

Pekin yönetimi İran'ın Donanma Komutanı Şahram İrani'nin planlandığını öne sürdüğü ittifakın küresel barışa ve enerji güvenliğine katkı sağlayacağı değerlendirmesinde bulunurken Washington tarafı akla aykırı olduğu yorumunu yaptı.

Çin'den destek

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin, Basra Körfezi'nde güvenliğin ve istikrarın sağlanmasının küresel barış açısından hayati olduğunu belirterek, "Çin, bölge ülkelerinin anlaşmazlıklarını diyalog ve istişare yoluyla çözmesini ve iyi komşuluk ilişkileri kurmasını destekliyor" dedi.

Çin'in ayrıca bölge ülkelerinin dayanışma içinde kalkınmasından ve kendi geleceklerine kendilerinin yöne vermesinden yana olduğunu vurgulayan Vang, bölgedeki istikrarın küresel ekonomik büyümeye ve enerji tedarik güvenliğine katkı sağlayacağını kaydetti.

ABD'den tepki

ABD Donanması'nın Basra Körfezi ve çevresinde faaliyet gösteren 5. filosunun Sözcüsü Tim Hawkins ise Breaking Defense internet sitesine yaptığı açıklamada, "Bölgesel istikrarsızlığın bir numaralı sebebi olan İran'ın tehdit ettiği suların güvenliği için deniz güvenliği ittifakı kuracağını iddia etmesi akla aykırı" ifadesini kullandı.

İran'ın yalnızca son iki yılda uluslararası bandıralı 15 ticaret gemisine saldırdığı ve alıkoyduğuna dikkat çeken Hawkins, "Söz önemli değil. Bu yüzden biz ortaklarımızla birlikte Hürmüz Boğazı çevresindeki savunma kapasitesini güçlendiriyoruz" şeklinde konuştu.

Çin'in bölgedeki nüfuzu artıyor

ABD'nin Orta Doğu'daki etkisinin gerilediği bir dönemde bölgenin ön büyük enerji ithalatçısı konumundaki Çin'in nüfuzunun giderek arttığı görülüyor.