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- İran’ın Fars eyaletinde 3 günlük yas ilan edildi
İran’ın Fars eyaletinde 3 günlük yas ilan edildi
- 27.10.2022 - 02:39
İran'da Fars eyaleti valisi güvenlik ve siyasi işlerden sorumlu yardımcısı İsmail Mehbipur, Fars eyaletine bağlı Şiraz şehrinde bulunan Şah Çerağ Türbesi’nde meydana gelen silahlı saldırı nedeniyle eyalette 3 günlük yas ilan edildiğini duyurdu.
"Saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlarımız için Fars eyaletinde 3 günlük yas ilan edildi"
İHA'nın haberine göre Mehbipur yaptığı açıklamada, “Şah Çerağ türbesinde meydana gelen terör saldırısı ve bu saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlarımız için Fars eyaletinde 3 günlük yas ilan edildi. Ayrıca hayatını kaybedenlerin cenazeleri cumartesi günü Şah Çerağ türbesinde defnedilecek” dedi.
Şah Çerağ türbesine yapılan saldırı
Şah Çerağ türbesine 3 terörist tarafından düzenlenen silahlı saldırıda 2’si çocuk 15 kişi hayatını kaybetmiş, 40 kişi de yaralanmıştı. Terör örgütü DEAŞ ise, sosyal medya üzerinden yayınladığı yazılı açıklama ile saldırıyı üstlendiğini duyurmuştu.