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    İran’ın Fars eyaletinde 3 günlük yas ilan edildi

    İran'ın Fars eyaletine bağlı Şiraz şehrinde bulunan Şah Çerağ Türbesi’nde meydana gelen silahlı saldırı nedeniyle eyalette 3 günlük yas ilan edildi.
    • 27.10.2022 - 02:39
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    İran’ın Fars eyaletinde 3 günlük yas ilan edildi

    İran'da Fars eyaleti valisi güvenlik ve siyasi işlerden sorumlu yardımcısı İsmail Mehbipur, Fars eyaletine bağlı Şiraz şehrinde bulunan Şah Çerağ Türbesi’nde meydana gelen silahlı saldırı nedeniyle eyalette 3 günlük yas ilan edildiğini duyurdu.

    "Saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlarımız için Fars eyaletinde 3 günlük yas ilan edildi"

    İHA'nın haberine göre Mehbipur yaptığı açıklamada, “Şah Çerağ türbesinde meydana gelen terör saldırısı ve bu saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlarımız için Fars eyaletinde 3 günlük yas ilan edildi. Ayrıca hayatını kaybedenlerin cenazeleri cumartesi günü Şah Çerağ türbesinde defnedilecek” dedi.

    İran’ın Fars eyaletinde 3 günlük yas ilan edildi #1

    Şah Çerağ türbesine yapılan saldırı

    Şah Çerağ türbesine 3 terörist tarafından düzenlenen silahlı saldırıda 2’si çocuk 15 kişi hayatını kaybetmiş, 40 kişi de yaralanmıştı. Terör örgütü DEAŞ ise, sosyal medya üzerinden yayınladığı yazılı açıklama ile saldırıyı üstlendiğini duyurmuştu.

    İran’ın Fars eyaletinde 3 günlük yas ilan edildi #2


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