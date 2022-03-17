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    İran'ın güneyinde 6 büyüklüğünde deprem

    İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletinde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
    • AA
    • 17.03.2022 - 04:29
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    İran'ın güneyinde 6 büyüklüğünde deprem

    Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi'nin verilerine göre, merkez üssü Hürmüzgan eyaletine bağlı Kuherd ilçesi olan 6 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 02.45'te kaydedildi.

    Depremin 10 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

    CAN YA DA MAL KAYBI BİLGİSİ YOK

    Ülke medyasına göre, çevre kentlerde de hissedilen ve paniğe neden olan depremde, can veya mal kaybına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

    Hürmüzgan eyaleti, ülkenin güneyinde Basra Körfezi kıyısında bulunuyor.


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