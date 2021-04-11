İran’ın Natanz Nükleer Tesisi’nde kaza

İsfahan şehrinde bulunan Natanz Nükleer Tesisi’nde elektrik dağıtım ağında bir kaza meydana geldi. Tesiste uranyum zenginleştirme faaliyetine başlanmıştı.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin dün ziyaret ettiği İsfahan kentinde bulunan Natanz Nükleer Tesisi’nde kaza meydana geldi.

Kazanın elektrik dağıtım ağında yaşandığı belirtildi.

Kazanın nedeni henüz bilinmezken, yetkili makamlar tarafından detaylı bir açıklama henüz gelmedi.

ÇEVRE KİRLİLİĞİ YAŞANMADI

İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, konuya ilişkin yaptığı açıklamada herhangi bir yaralanmanın veya çevre kirliliğinin yaşanmadığını ve kaynağının araştırıldığını söyledi.

URANYUM ZENGİNLEŞTİRMESİNE BAŞLAMIŞTI

Tesiste dün Ruhani’nin talimatıyla 10 kat daha fazla uranyum üretecek 146 adet IR6 santrifüjleri ile uranyum zenginleştirmesine başlanmıştı.