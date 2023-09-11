İran'ın Rusya ile ilişkisi İsrail'i rahatsız etti: Bedel ödetmenin zamanı geldi Rusya'nın İran'a gelişmiş silah sağlamasından ve bunun varlıklarının sonunu getirmesinden endişe duyduklarını belirten Mossad Başkanı David Barnea, "İran'a bedel ödetmenin zamanı geldi" ifadesini kullandı.

AA & Ensonhaber

İran'ın Rusya ile iyi ilişkileri İsrail'de rahatsızlık yarattı.

İsrail Dış İstihbarat Teşkilatı (Mossad) Başkanı David Barnea, ülkesinde düzenlenen bir terörle mücadele konferansında yaptığı konuşmasında 'İran'ın Rusya'ya Ukrayna saldırısında kullanması için kısa ve uzun menzilli füzeler, insansız hava araçları (İHA) satmaya çalıştığını ancak bunu engellediklerini' belirtti.

"Varlığımızı tehlikeye atabilir"

Tahran'ın gelecekte başka silahlar satma niyetinde olduğunu bunu da engelleyeceklerini dile getiren Barnea, "Korkumuz şu ki Ruslar da bunun karşısında İranlılara gelişmiş silahlar verecek. Bu da barışımızı hatta buradaki varlığımızı tehlikeye atabilir" diye konuştu.

Barnea, teşkilatının uluslararası ortaklarıyla İran'ın arkasında yer aldığı İsraillileri ve Yahudileri hedef alan 27 saldırıyı önlediklerini savundu.

İran'a 'bedel ödetmenin zamanı geldiğini' dile getiren Barnea, İran'a bu bedelin 'sahadaki iş birlikçilerinden en üst rütbelere kadar İran'ın derinliklerinde hatta Tahran'da ödetilebileceği' tehdidinde bulundu.

İran-Rusya işbirliği tehdit olarak görülüyor

İran'ın Rusya'ya Ukrayna saldırısında kullanması için 'kamikaze' diye isimlendirilen silahlı İHA'lar sattığı yönünde geçmişte çok sayıda haber çıkmıştı.

İsrail güvenlik makamları da İran-Rusya askeri iş birliğinin artmasını tehdit olarak nitelemişti.