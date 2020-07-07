İranlı kadın gamer'lar, internet sorunundan şikayetçi

İnternet erişiminden ve kadın-erkek eşitsizliğinden yakınan bazı gamer'lar, ülkeyi terk etti.

İran'da, koronavirüs salgınından önce popüler olan çevrimiçi video oyunları, salgın döneminde daha çok talep görmeye başladı.

Binlerce kişi favori oyuncularını canlı izleme fırsatını yakalıyor. Tahran yönetimi, ülkedeki oyuncuların üçte birinin kadın olduğunu söylüyor.

Söz konusu kişilerin karşılaştığı engeller, gittikçe içinden çıkılmaz bir hal almaya başladı. BBC, İranlı kadın gamer'ların konuyla ilgil görüşlerine başvurdu.

"OYUN SALONLARINA KAÇAK GİRİYORUZ"

Kendini "Iniloowf" olarak tanımlayan bir oyuncu, son teknoloji bilgisayarlara ulaşamadıklarını belirterek, "Erkekler oyun salonlarında iyi bilgisayarlarla oynayabiliyor. Biz kızlar ise içeri ancak kaçak girebiliyoruz. Çok fazla zorluk var." dedi.

İranlı kadın gamer'lar - VİDEO

İNTERNET SORUNU

İran'daki internet devamlılığı da problemlerden biri olarak ön plana çıkıyor. Oyun oynamak isteyenler, zaman zaman internet bağlantılarının kesildiğini söylüyor.

Uluslararası yaptırımların yanı sıra, İran hükümeti de interneti geçen yıl olduğu gibi kapatabiliyor. Birçok oyuncu, kendilerini geliştirebilmek için İran'dan ayrılırken, en başarılı oyunculardan bazıları da İran dışında hayatını sürdürüyor.

"ERKEKLER VE KIZLAR ARASINDA EŞİTLİK YOK"

Kendini "Toxicgirlow" olarak tanımlayan bir oyuncu, "Turnuvalara katılmak ve oyun salonlarına girme noktasında erkekler ve kızlar arasında eşitlik olduğuna inanmıyorum. İran'dan ayrılma sebebim kariyerimi geliştirmek istememdi." ifadelerini kullandı.

Söz konusu oyuncu, gittiği ülkedeki bazı şirketlerden iş teklifi aldığını kaydetti.