İranlı kadınlara tribün yasağı kalktı

İran'daki yönetimin kadınlara yönelik getirdiği yasaklardan biri olan spor karşılaştırmalarına katılma engeli 43 yıl sonra iptal edildi.

İranlı yetkililer, 1979'dan bu yana kadınların stadyumlara girmesine izin vermiyordu. Kadınlara son birkaç yılda sadece birkaç ulusal maça katılmasına izin verildi ancak geçtiğimiz perşembe günü ilk kez bir lig maçına çıktı.

Kadınlar artık S üper Lig maçlarını tribünden seyredebilecek

İran Spor ve Gençlik Bakanlığı Güvenlik Genel Müdürü Mecid Şehidi, kadınların, Süper Lig maçlarını tribünden seyretme yasağının kaldırıldığını duyurdu.

Kadınlar erkek kılığında stadyumlara giriyordu

Daha önce futbol müsabakalarına alınmaları yasak olan kadınların erkek kılığında stadyuma girmesi ve yakalanmaları dünya basınında gündeme gelmişti.

"Mavi Kız" Hudayari, kendisini yakmıştı

Hatta İran'da maç izlemek için stadyuma girmeye çalıştığı gerekçesiyle hapse mahkum edilmesine tepki olarak kendini ateşe veren futbol taraftarı Seher Hudayari hayatını kaybetmişti. "Mavi Kız" olarak anılan Hudayari, hayatını kaybettiğinde 29 yaşındaydı.

Bu durum dünyada yankı bulunca, FIFA ve Asya Futbol Konfederasyonu'nun (AFC) mektubunu devreye girdi.





Tahran'daki Azadi stadyumundan kadın sesleri yükseldi



Uluslararası kuruluşların baskısı ile İranlı kadınlar, uzun aradan sonra ilk kez perşembe günü İran'ın başkenti Tahran'daki Azadi stadyumunda görüldü.

Tahran ve İran'ın en büyük ve en popüler takımlarından biri olan Esteghlal FC ile Sanat Mes Kerman FC arasındaki maçı kadın ve erkekler birlikte izledi.

Azadi Stadyumu'nda müsabakayı izlemek üzere 28 bin taraftarın yer aldığı tribünlerde kadınlara 500 bilet ayrıldı.

Kadınlar ve erkekler ayrı kapıdan stada giriş yaptı

Azadi'den gelen video ve görüntülerde, takımlarının renkleriyle süslenmiş ve bayraklar taşıyan yüzlerce kadının stadyuma erkeklerden ayrı bir kapıdan girdiği görüldü.

Kadın ve erkekler ayrı oturdu

Kadınlar erkeklerden ayrı oturdu, tamamen cübbe giydi ve başörtü takmaları istendi.

İranlı futbol takımı sosyal medyasından paylaştı

Esteghlal FC futbol takımı oynadığı maçta tribünlerde kendi lehine tezahürat yapan İranlı kadınların fotoğrafını Twitter adresinde paylaşarak mutluluğunu dile getirdi.





İran'da kadınlara baskı sürüyor

İran'da kadınlar topluma açık yerlerde kılık ve kıyafetlerine dikkat etmeleri açısından güvenlik güçleri tarafından uyarılıyor.