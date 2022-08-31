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    İranlı kadınların maç izlemesine, ikinci kez izin verildi

    Cuma günü gerçekleştirilen süper lig karşılaşmasını, İranlı kadınlar stadyumdan izledi. Kadınlara satılan biletler, sınırlı sayıda tutuldu.
    • 31.08.2022 - 17:33
    • Güncelleme : 31.08.2022 - 17:38
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    İranlı kadınların maç izlemesine, ikinci kez izin verildi

    İranlı kadınlar, geçtiğimiz hafta cuma ilk kez süper lig karşılaşmasını tribünden izledi. Böylelikle İranlı kadınlar, ikinci kez bir futbol karşılaşmasını stadyumdan izlemiş oldu.

    İHA’nın haberine göre; Tahran Azadi Stadyumu’nda Perspolis ve Sanat Naft Abadan takımları arasında oynanan futbol maçını izlemeleri, İranlı kadınlar tarafından ‘kadınların tribünlerden futbol izlemeleri adına’ önemli bir gelişme olarak değerlendirildi.

    Stadyum önünde slogan attılar

    Saatler öncesinden başkent Tahran'da bulunan Azadi Stadyumu önünde toplanan Perspolis taraftarı İranlı kadınlar, maç öncesi sloganlar attı. Alınan karardan dolayı mutluluklarını dile getiren kadınlar, kararın geçici olmaması ve düzenli olarak tribünlerden maçları izlemek istediklerini dile getirdi.

    Biletler 500 kadına satıldı

    Azadi Stadyumu'nda futbol karşılaşmasını izlemeleri için 500 kadına bilet satılırken, İran Spor Bakanlığı gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra kadınların diğer maçlara da alınacağını açıkladı.

    İranlı kadınların maç izlemesine, ikinci kez izin verildi #1

    İran'da kadınların milli maçları tribünlerden seyretmelerine zaman zaman izin veriliyor, ancak Süper Lig maçlarını stadyumdan izlemesi bu iznin dışında tutuluyordu.

    İlk olarak geçtiğimiz cuma günü İranlı kadınlar Tahran'daki Azadi Stadyumu'nda İstiklal ve Misi Kerman takımları arasında oynanan futbol maçını izlemiş ve maça yaklaşık 500 kadın katılmıştı.

    İranlı kadınların maç izlemesine, ikinci kez izin verildi #2


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