İranlı mimar iklim değişikliğine karşı iglolu çözüm üretti

Sajjad Navidi adlı mimar, geliştirdiği ‘Penguen Koruma Sistemi’yle küresel ısınmanın neden olduğu buzulların erimesi ve penguenlerin yaşam koşullarını kolaylaştırmayı başardı.

İranlı Sajjad Navidi adlı mimar, iklim değişikliğinden etkilenen penguenler için harekete geçti.

Sajjad Navidi, mimari tasarımıyla hem buzulların erimesini durdurmaya hem de penguenlerin tabitatını korumayı amaçlayan igloları kullanarak iki parçalı bir tasarım geliştirdi.

İglonun bir kubbesini buz üstünde bir diğerini ise su altında olacak şekilde diyazn etti.

SOĞUTMA SİSTEMİ

Böylelikle Navidi, penguenler için güvenli barınaklar inşaa etmeyi amaçladı.

Su altındaki yapı, buzun erimesini durdurmak için soğutma sistemi özelliğine sahip olduğu ifade edildi.

Yapıya takılacak bir sarkaçla, çevredeki buzu soğutmak için fanlara güç veren bir elektrikli sistem geliştiren İranlı mimar, böylelikle buzulların erimesinin durdurmayı başardı.

BUZUN ERİMESİNİ DE DURDURDU

‘Penguen Koruma Sistemi’ adı verilen konsept ile Navidi’nin, penguenlerin yaşam alanlarını korurken buzunun erimesini de durdurma amacına başarıyla ulaştığı kaydedildi.