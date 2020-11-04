İranlı sözcü Ali Rebii: ABD yaptırımları döviz sıkıntısına neden oldu

İranlı sözcü Ali Rebii: ABD yaptırımları döviz sıkıntısına neden oldu

Tahran'dan yapılan açıklamada, ülkede yeterli dövizin olmadığı ancak döviz temini için çaba içinde olunduğu kaydedildi.

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, ülkesine yönelik ABD yaptırımlarının sonuçlarını değerlendirdi.

Başkent Tahran'da düzenlenen Bakanlar Kurulu sonrasında gazetecilerin sorularını cevaplayan Rebii, ülkedeki pahalılığın en önemli nedenlerinden birinin döviz sıkıntısından kaynaklandığını söyledi.

"ÖNCEDEN OLDUĞU GİBİ ÜLKEDE FAZLA DÖVİZ YOK"

Rebii, "Yaptırım baskısı nedeniyle önceki yıllarda olduğu gibi ülkede fazla miktarda dövize sahip olmadığımızı kabul etmeliyiz ancak halkın yaşamını kolaylaştırmak ve ihtiyaç malzemelerini tedarik edebilmek amacıyla döviz temini için çaba gösteriyoruz." dedi.

ABD'NİN TEK TARAFLI YAPTIRIMLARI

ABD yönetimi, 2018'de İran ile küresel güçler arasında imzalanan nükleer anlaşmadan çekilmiş ve Tahran'a yönelik tek taraflı yaptırımlar uygulamaya başlamıştı. Bu süreçte ekonomisi yara alan İran'ın uluslararası ticareti de büyük zarar gördü.

Bununla birlikte İran, ABD'nin tek taraflı bankacılık yaptırımları nedeniyle ülke dışındaki bankalarda bloke edilen milyarlarca dolar dövizine de erişemiyor.