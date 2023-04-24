İranlı yetkililer, Batı'dan yeni yaptırımlara maruz kaldı Londra yönetimi, ABD ve AB ile eş güdüm içinde yeni ambargo kararlarına imza attı. Açıklamada, "İran rejimi, İran halkının acımasızca bastırılmasından ve dünya çapında kan dökülmesinin ihracından sorumlu" denildi.

AA

İranlı üst düzey yetkililer, Batı'dan yeni yaptırımların hedefi oldu.

Yaptırımları uygulayan İngiltere, ABD ve Avrupa Birliği (AB), karara gerekçe olarak "İnsan hakları ihlallerini" gösterdi.

İranlı yetkililer hedefte

Aralarında İran Devrimi Muhafızları Ordusu (IRGC) mensuplarının da bulunduğu İranlı üst düzey yetkililer hedef alındı.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İngiltere'nin, uluslararası ortakları ABD ve AB ile koordinasyon halinde aldığı yeni yaptırım uygulanacak kişiler listesinde, IRGC'den 4 bölge komutanının da bulunduğunu bildirildi.

Toplam yaptırım sayısı 300'ü geçti

Açıklamada, İngiltere'nin, Ekim 2022'den bu yana 70'ten fazla İranlı yetkili ve kuruluşu, insan hakları ihlallerinden sorumlu tuttuğu belirtilerek, bu yeni yaptırım kararıyla, İran'la ilgili toplam yaptırım sayısının 300'ü aştığı kaydedildi.

Mal varlıkları dondurulacak

Yaptırım listesinde yer alanların, İngiltere'ye seyahat edemeyeceği belirtilen açıklamada, bu kişilerin İngiltere'deki mal varlıklarının da dondurulacağı kaydedildi.

"İran halkının acımasızca bastırılmasından sorumlular"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly, şu ifadeleri kullandı:

İran rejimi, İran halkının acımasızca bastırılmasından ve dünya çapında kan dökülmesinin ihracından sorumlu. Bu nedenle, İran'a karşı, Devrim Muhafızları Ordusu dahil 300'den fazla yaptırım uyguluyoruz.



İngiltere ve uluslararası ortaklarımız bugün bir kez daha rejimin acımasız baskılarını göz ardı etmeyeceğimizi açıkça ortaya koyuyor. Rejimi yaptıklarından sorumlu tutmak için bir dizi eylemde bulunmaya devam edeceğiz.