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İsrail ile İran arasındaki misilleme saldırıları sürüyor.

İsrail' Tahran'ı, İran ise Tel Aviv'i füzelerle vuruyor.

İran'ın vurduğu Tel Aviv'de hasar gittikçe artarken, İran'ın başkenti Tahran'da yaşayanlar ise bölgeyi terk etmeye başladı.

UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

Tahran'ı terk etmek isteyenler ise uzun araç kuyrukları oluşturdu.

Yoğunluğun her geçen gün arttığı Tahran'da, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun açıklamasının da yankıları sürüyor.

"TAHRANI BOŞALTIN"

Netanyahu, "Tahran'da yaşayanlara sesleniyorum. Tahliye edin. Biz harekete geçiyoruz." ifadesini kullandı.

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Adile Topçu
Adile Topçu
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