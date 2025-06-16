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İranlılar Tahran'dan çıkış yapıyor

İranlılar Tahran'dan çıkış yapıyor İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'da yaşayanlara seslendi ve "Tahran'ı boşaltın" ifadelerine yer verdiği bir mesaj yayınladı. Sosyal medyaya düşen son videolarda ise Tahran'da yaşayanların uzaklaşmaya başladığı görüldü.