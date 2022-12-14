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    IRC: İklim değişikliği, 2023'te insani krizleri tırmandıracak

    Hazırlanan raporda, yardıma muhtaç insan sayısının, iklim değişikliğine bağlı olaylar sonucu arttığı kaydedildi.
    • 14.12.2022 - 11:53
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    IRC: İklim değişikliği, 2023'te insani krizleri tırmandıracak

    ABD merkezli Uluslararası Kurtarma Komitesi (IRC), gelecek yıl iklim değişikliğinin yol açabileceği muhtemel tabloyu aktardı.

    IRC, yaptığı bir araştırmaya göre, iklim değişikliğinin 2023'te dünya çapında insani krizleri hızlandıracağını düşünüyor.

    Yardıma muhtaç insan sayısında artış

    Çalışma kapsamında, yardıma muhtaç insan sayısının son 10 yılda hızla artarak 2014'te 81 milyona kıyasla 339,2 milyona yaklaştığı bildirildi.

    Acil durum izleme listesindeki Haiti ve Afganistan gibi 20 ülkenin küresel karbon emisyonlarına yalnızca yüzde 2 katkıda bulunduğu gerçeğine rağmen, iklim değişikliğinin insani durumları hızlandıran temel faktörler arasında olduğu kaydedildi.

    İklim değişikliği, küresel insani krizi hızlandırıyor

    Konuyla ilgili raporda, "2022, iklim değişikliğinin küresel insani krizi hızlandırmadaki rolünün inkâr edilemez olduğunu göstermiştir." denildi.

    Reuters'ın haberine göre, Somali ve Etiyopya'ya gıda güvensizliği getiren ve Pakistan'da binlerce kişinin ölümüne yol açan rekor düzeydeki yağmur dönemlerine işaret edildi.

    IRC, ayrıca "iklim değişikliğinin önlenmesi ve hafifletilmesine proaktif olarak yatırım yapılması" gerektiğini ifade etti.

    IRC: İklim değişikliği, 2023 te insani krizleri tırmandıracak #1


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