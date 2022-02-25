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    İrlanda'da, Rus Büyükelçisi'nin aracı tekmelendi

    Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından İrlanda'da bir grup gösterici, Rusya'nın Dublin Büyükelçisi Yuriy Filatov'u yuhalayarak aracı tekmeledi.
    • AA
    • 25.02.2022 - 23:49
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    İrlanda'da, Rus Büyükelçisi'nin aracı tekmelendi

    Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Rusya'nın saldırısını protesto etmek isteyen bir grup göstericinin, Rus Büyükelçi'nin bulunduğu aracı durdurarak yuhaladığı ve ellerindeki Ukrayna bayraklarını aracın camlarına asmaya çalıştığı görüldü.

    GÖSTERİCİLER BÜYÜKELÇİNİN ARACINA ŞİŞE FIRLATTI

    Bazı göstericilerin ise araca su şişeleri fırlattığı ve tekmelediği görülürken olayın ardından Büyükelçi Filatov'u taşıyan araç hızla ulaştı.

    "YALANCI PUTİN"

    Protestocular ayrıca Rusya'nın Dublin Büyükelçiliği önünde gösteri düzenleyerek ellerinde Ukrayna bayraklarıyla "Putin yalancı", "Ukrayna'dan defol", "Savaşa hayır" sloganları attı.

    İrlanda da, Rus Büyükelçisi nin aracı tekmelendi #1


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