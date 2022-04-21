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    Irpin ve Bucha'da sivillerin cenazeleri defnediliyor

    Irpin ve Bucha'da sivillerin cenazeleri defnediliyor

    Rusya`nın Ukrayna`daki saldırıları sürerken, Rus ordusunun çekildiği Ukrayna`nın Irpin ve Bucha kentlerinde hayatlarını kaybeden sivillerin defin işlemleri devam ediyor.
    • 21.04.2022 - 00:56
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    Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, Irpin`de sivillerin defnedilme anlarının görüntülenmesinin ardından ortaya sarsıcı görüntüler çıktı.

    Savaşın boyutu ortaya çıktı

    Eski mezarların yanına kazılan çok sayıda yeni mezar alanı, savaşın şiddetini bir kez daha gözler önüne serdi.

    Irpin ve Bucha'da sivillerin cenazeleri defnediliyor - Video

    "Arkadaşımın gömüldüğü bilinmiyordu"

    İHA'nın haberine göre, Rus saldırılarında arkadaşını kaybetmiş olan Ukraynalı bir kadın arkadaşının ölümünden duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "Bucha'da çok kişi onu tanıyordu. Birçok kişi onun kaybolduğunu da gömüldüğünü de bilmiyor. İyi insandı, çok neşeliydi. Arkadaşımdı. Son ana kadar inanamadık. Başımız sağ olsun. Acımız çok büyük." şeklinde konuştu.

    Irpin ve Bucha da sivillerin cenazeleri defnediliyor #1

    Irpin ve Bucha da sivillerin cenazeleri defnediliyor #2

    Irpin ve Bucha da sivillerin cenazeleri defnediliyor #3

    Irpin ve Bucha da sivillerin cenazeleri defnediliyor #4

    Irpin ve Bucha da sivillerin cenazeleri defnediliyor #5

    Irpin ve Bucha da sivillerin cenazeleri defnediliyor #6

    Irpin ve Bucha da sivillerin cenazeleri defnediliyor #7

    Irpin ve Bucha da sivillerin cenazeleri defnediliyor #8


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