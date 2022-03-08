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    İrpin'den tahliyeler, kar altında devam ediyor

    Siviller, ağır hava koşulları altında güvenli bölgelere geçebilmek için yollara düştü. Ukraynalıların zorlu yolculuğu objektiflere yansıdı.
    • AA & Ensonhaber
    • 08.03.2022 - 14:42
    • Güncelleme : 08.03.2022 - 15:14
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    İrpin'den tahliyeler, kar altında devam ediyor

    Ukrayna'da siviller, Rusya ile yaşanan çatışma nedeniyle zor günler geçiriyor.

    Bölgede soğuk hava ve kar yağışının etkili olmasıyla birlikte sorunlar katlanarak artıyor.

    Böyle bir dönemde Rusya’nın 5 kentte geçici ateşkes ilan etmesinin ardından İrpin'den sivillerin tahliyesi sürüyor.

    SİVİLLERİN YOĞUN KAR YAĞIŞI ALTINDAKİ ÇABASI

    Ukraynalıların, yoğun kar yağışı altında güvenli bölgelere geçmek için gösterdiği çaba, savaşın siviller üzerindeki etkisini gözler önüne seriyor.

    Yerel saatle 10.00’da başlayan geçici ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından çok sayıda sivil, Kiev ile İrpin arasında yer alan ve Rusların geçişini önlemek için Ukrayna tarafından havaya uçurulan köprünün olduğu bölgeye akın etti.

    YIKILAN KÖPRÜNÜN ALTINDA BEKLİYORLAR

    Yaşlı, çocuk ve hastaların da aralarında olduğu Ukraynalılar, yıkılan köprünün altında kar yağışının etkisiyle ağırlaşan hava koşullarında dakikalarca beklemek zorunda kalıyor.

    Yaya olarak bölgeye gelen siviller, Ukrayna güçlerince yıkılan köprünün altındaki derme çatma tahta geçitten karşıya geçiriliyor.

    İrpin den tahliyeler, kar altında devam ediyor #1

    EVLERİNİ, ANILARINI GERİDE BIRAKTILAR

    Yaşlı, çocuk ve hastalar bölgedeki bir ırmağın üzerine kurulan tahta geçitten geçerken oldukça zorlanıyor. Sivillerin geçişi sırasındaki kar yağışı ise tahliyeyi daha da içinden çıkılmaz hale getiriyor.

    Evlerinden, anılarından ayrılmak zorunda kalan Ukraynalıların yükü tahliye sürecinin şartları nedeniyle daha da ağırlaşıyor. Tahliye edilenlerden bazıları, yaşadıkları strese ve yorgunluğa yenik düşerek gözyaşlarına boğuluyor.

    İrpin den tahliyeler, kar altında devam ediyor #2

    UKRAYNA GÜÇLERİNDEN SIKI KONTROL

    Ukrayna güçleri, “Rus sabotajcıların” sivillerin arasına karışıp Kiev tarafına geçmesini önlemek için tahliye edilenlere kimlik veya pasaport kontrolü yapıyor.

    Zorlu yolculuğun ardından yolun karşısına geçirilen siviller, burada bekleyen ambulanslarla otobüslerin olduğu bölgeye getiriliyor.

    Otobüslere bindirilen siviller, buradan daha güvenli olan bölgelere götürülüyor.

    İrpin den tahliyeler, kar altında devam ediyor #3

    İrpin den tahliyeler, kar altında devam ediyor #4

    İrpin den tahliyeler, kar altında devam ediyor #5

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