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    Isaac Herzog, Çerkez köyünü ziyaret etti

    Köydeki açılışa katılan Herzog, "İsrail toplumuna sağladığınız büyük katkı için teşekkür ediyorum" dedi.
    • 16.12.2022 - 12:40
    • Güncelleme : 16.12.2022 - 12:42
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    Isaac Herzog, Çerkez köyünü ziyaret etti

    İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Celile bölgesindeki Çerkez köyüne gitti.

    Kfar Kama'yı ziyaret eden Herzog, kültür merkezinin açılışına katıldı.

    İsrail Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Herzog ve beraberindeki heyet, Çerkez köyü Kfar Kama'nın Yerel Meclis Başkanı Zekeriya Lapsu tarafından karşılandı.

    Herzog Çerkez köyünde

    Herzog ve eşi Michal, açılış kapsamında Çerkez müzik grubunu ve dans gösterisini izledi.

    Herzog, yaptığı konuşmada, Kfar Kama'da bulunmaktan ve bu merasime katılmaktan büyük heyecan duyduğunu belirterek, "Çerkezlere İsrail toplumuna sağladıkları büyük katkı ve başta İsrail olmak üzere tüm dünyaya sundukları bu güzel renkten dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

    "Ziyaret, Çerkez toplumu tarafından yakından izlendi"

    Kfar Kama Yerel Meclis Başkanı Lapsu da konuşmasında Herzog'un ziyaretinin sadece İsrail'deki değil, dünya genelinde 40 ülkeye yayılmış Çerkez toplumu tarafından yakından izlendiğini ifade etti.

    Isaac Herzog, Çerkez köyünü ziyaret etti #1

    Osmanlı, Filistin topraklarına yerleştirdi

    Kırım Savaşı sırasında Rusların Kafkasya'dan sürdüğü Çerkezler, Osmanlı Devleti tarafından önce Selanik bölgesine, 1872'de de tarihi Filistin topraklarına yerleştirildi.

    Osmanlı döneminde bölgede 10 Çerkez köyü varken, İsrail kurulduktan sonra buradaki Çerkezlerin büyük bölümünün göç etmesiyle bu köylerin sayısı 2'ye düştü.

    Isaac Herzog, Çerkez köyünü ziyaret etti #2

    Bölgedeki Çerkezlerin sayısı

    O köylerden biri olan 900 haneli Kfar Kama'da yaklaşık 4 bin, daha kuzeydeki Reyhaniye'de ise yaklaşık 1500 Çerkez yaşıyor.

    AA'nın haberine göre, Osmanlı tarafından bölgeye yerleştirilen Kfar Kama halkının, köye gelmesinden kısa bir süre sonra inşa ettiği caminin minberi ve üzerindeki Osmanlı bayrağı simgesinin bugüne kadar korunmuş olması dikkati çekiyor.

    Isaac Herzog, Çerkez köyünü ziyaret etti #3

    Isaac Herzog, Çerkez köyünü ziyaret etti #4

    Isaac Herzog, Çerkez köyünü ziyaret etti #5

    Isaac Herzog, Çerkez köyünü ziyaret etti #6


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