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- Isaac Herzog, füze saldırısına rağmen BAE ziyaretini sürdürecek
Isaac Herzog, füze saldırısına rağmen BAE ziyaretini sürdürecek
- AA & Ensonhaber
- 31.01.2022 - 09:07
- Güncelleme : 31.01.2022 - 09:38
Husiler, bir kez daha Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) balistik füze saldırısı düzenledi.
Saldırı, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un ziyareti sırasında yaşandı.
HERZOG'UN ZİYARETİNDE FÜZE SALDIRISI
İsrail Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Eylon Levi, Yemen'deki İran destekli Husilerin, Herzog'un resmi ziyaret kapsamında Abu Dabi'de bulunduğu sırada bu ülkeye füze saldırısında bulunmasına ilişkin açıklama yaptı.
"ZİYARET PLANLANDIĞI GİBİ DEVAM EDİYOR"
Cumhurbaşkanı Herzog'un ziyaretini yarıda bırakmayacağını aktaran sözcü, "Ziyaretin planlandığı gibi devam etmesi bekleniyor." ifadesini kullandı.
BAE'YE YENİ FÜZE SALDIRISI
BAE Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Yemen'deki İran destekli Husi güçlerinin bugün BAE'ye balistik füze saldırısı gerçekleştirdiği duyuruldu.
Açıklamada, balistik füzenin BAE hava savunma sistemi tarafından imha edildiği belirtildi.
Füzenin kalıntılarının yerleşim bölgelerinin dışına düştüğü için saldırıda herhangi bir kayıp yaşanmadığı belirtildi.