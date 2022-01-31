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Isaac Herzog, füze saldırısına rağmen BAE ziyaretini sürdürecek

Isaac Herzog, füze saldırısına rağmen BAE ziyaretini sürdürecek

Husiler, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un BAE'de olduğu sırada bu ülkeye balistik füzeyle saldırı düzenledi. Herzog'un sözcüsü, ziyaretle ilgili açıklama yaptı.