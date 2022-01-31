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    Isaac Herzog, füze saldırısına rağmen BAE ziyaretini sürdürecek

    Husiler, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un BAE'de olduğu sırada bu ülkeye balistik füzeyle saldırı düzenledi. Herzog'un sözcüsü, ziyaretle ilgili açıklama yaptı.
    • AA & Ensonhaber
    • 31.01.2022 - 09:07
    • Güncelleme : 31.01.2022 - 09:38
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    Isaac Herzog, füze saldırısına rağmen BAE ziyaretini sürdürecek

    Husiler, bir kez daha Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) balistik füze saldırısı düzenledi.

    Saldırı, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un ziyareti sırasında yaşandı.

    HERZOG'UN ZİYARETİNDE FÜZE SALDIRISI

    İsrail Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Eylon Levi, Yemen'deki İran destekli Husilerin, Herzog'un resmi ziyaret kapsamında Abu Dabi'de bulunduğu sırada bu ülkeye füze saldırısında bulunmasına ilişkin açıklama yaptı.

    "ZİYARET PLANLANDIĞI GİBİ DEVAM EDİYOR"

    Cumhurbaşkanı Herzog'un ziyaretini yarıda bırakmayacağını aktaran sözcü, "Ziyaretin planlandığı gibi devam etmesi bekleniyor." ifadesini kullandı.

    Isaac Herzog, füze saldırısına rağmen BAE ziyaretini sürdürecek #1

    BAE'YE YENİ FÜZE SALDIRISI

    BAE Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Yemen'deki İran destekli Husi güçlerinin bugün BAE'ye balistik füze saldırısı gerçekleştirdiği duyuruldu.

    Açıklamada, balistik füzenin BAE hava savunma sistemi tarafından imha edildiği belirtildi.

    Füzenin kalıntılarının yerleşim bölgelerinin dışına düştüğü için saldırıda herhangi bir kayıp yaşanmadığı belirtildi.

    Isaac Herzog, füze saldırısına rağmen BAE ziyaretini sürdürecek #2

    Isaac Herzog, füze saldırısına rağmen BAE ziyaretini sürdürecek #3


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