ABD'nin kuzeydoğu yakasındaki eyaletlerde sel ve şiddetli rüzgar uyarısı verilirken, kasırga nedeniyle Kuzey Carolina ve New Jersey'de "acil durum" ilan edildi.

Atlas Okyanusu'nda oluşan Isaias Kasırgası, ABD'nin Kuzey Carolina eyaleti kıyılarına ulaştı.

Kategori 1 kasırga şiddetindeki Isaias, yerel saat ile 23.30 sularında, Kuzey Carolina eyaletinin güneyindeki Ocean Isle Beach bölgesinde karaya vurdu.

HIZI SAATTE 135 KİLOMETREYİ BULDU

Kasırganın karaya yaklaştığı saatlerde ise Kuzey Carolina ve Güney Carolina eyaletlerinin kıyı kesimlerinde şiddetli yağış ve rüzgarlar etkili oldu. Hızı saatte 135 kilometreyi bulan kasırga nedeniyle Virginia ve Maryland başta olmak üzere ABD'nin kuzeydoğu yakasındaki eyaletlerde sel ve şiddetli rüzgar uyarısı verildi.

"ACİL DURUM" İLANI

Ayrıca kasırga nedeniyle Kuzey Carolina ve New Jersey'de "acil durum" ilan edildi.

Isaias Kasırgası, Kuzey Carolina'ya ulaştı ViDEO