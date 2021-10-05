İşgal altındaki Gazze'de suların yüzde 3'ü içilebilir durumda

İsrail, 2 milyon Filistinlinin yaşadığı bölgeye karadan, havadan ve denizden saldırmaya devam ediyor. İçme sularının ciddi oranda elverişsiz olmasını sağlayarak zehirlenmelere neden oluyor.

İşhal altındaki Gazze'de halkın yaşadığı sorunların sonu gelmiyor. İsrail bu kez de bölge halkının temiz içme suyuna ulaşmasını engelliyor.

Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Gözlemevi ile Küresel Su, Çevre ve Sağlık Enstitüsü, Gazze'nin yaşadığı toplumsal sorunlara ilişkin ortak yazılı açıklama yaptı.

Yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nde suların yüzde 97'sinin içmeye uygun olmadığı ve bu sorun nedeni ile halkın zehirlenebileceği bildirildi.

MEVCUT KRİZ DERİNLEŞİYOR

Konuya ilişkin olarak, Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Gözlemevi İletişim ve Program Sorumlusu Muhammed Şehade de açıklamalarda bulundu.

Şehade, İsrail'in Gazze'ye mayıs ayında düzenlediği son saldırıların, altyapıda büyük bir yıkıma neden olduğunu, bunun da mevcut krizi daha da derinleştirdiğini belirtti.

BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLERİ ARTIYOR

Gazze'de hakim olan salgın hastalıkların su kirliliğinden kaynaklandığı, öte yandan bebek ve çocuk ölümlerinin de buna dayalı olduğunu belirten Şehade, "Gazze halkı, çocuklarının içme suları ya da kirli toprakta yapılan tarım nedeniyle yavaşça zehirlenmesi karşısında aciz." dedi.

Birçok hastalığa ve ciddi oranda ölüme sebep olacağı düşünülen su kirliliği sorunu için hiçbir adımın atılmadığı ifade edildi.

GAZZE, 2006'DAN BERİ İSRAİL ABLUKASI ALTINDA

Şehade, İsrail makamları ve uluslararası topluma halkın su güvenliğinin garanti altına alınması çağrısında bulundu.

İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, hava ve denizden abluka altında tutuyor.