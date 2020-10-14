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İşgalden kurtarılan Hadrut'a Azerbaycan bayrağı dikildi
Ermenistan'dan geri alınan Hadrut'ta Azerbaycan bayrağı dalgalanmaya başladı.
- AA & Ensonhaber
- 14.10.2020 - 09:19
Azerbaycan ordusu, geçtiğimiz günlerde Hadrut ve bazı köyleri Ermenistan işgalinden kurtardı.
Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ulusa sesleniş konuşması yaparak, Hadrut kasabasının yanı sıra Çaylı, Yukarı Güzlek, Gorazıllı, Kışlak, Karacalı, Efendiler, Süleymanlı ve Sur köylerinin kurtarıldığını bildirdi.
HADRUT'TA AZERBAYCAN BAYRAĞI DALGALANIYOR
Bu bölgelerin kurtarılmasını "tarihi zafer" olarak nitelendiren Aliyev, operasyon planının tam uygulandığını belirtti.
Ermeni güçlerinden geri alınan Hadrut'tan görüntüler paylaşıldı. Artık bölgede Azerbaycan bayrağının dalgalanmaya başladığı görüldü.
İşgalden kurtarılan Hadrut'a Azerbaycan bayrağı dikildi ViDEO