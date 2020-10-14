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    İşgalden kurtarılan Hadrut'a Azerbaycan bayrağı dikildi

    İşgalden kurtarılan Hadrut'a Azerbaycan bayrağı dikildi

    Ermenistan'dan geri alınan Hadrut'ta Azerbaycan bayrağı dalgalanmaya başladı.
    • AA & Ensonhaber
    • 14.10.2020 - 09:19
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    Azerbaycan ordusu, geçtiğimiz günlerde Hadrut ve bazı köyleri Ermenistan işgalinden kurtardı.

    Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ulusa sesleniş konuşması yaparak, Hadrut kasabasının yanı sıra Çaylı, Yukarı Güzlek, Gorazıllı, Kışlak, Karacalı, Efendiler, Süleymanlı ve Sur köylerinin kurtarıldığını bildirdi.

    HADRUT'TA AZERBAYCAN BAYRAĞI DALGALANIYOR

    Bu bölgelerin kurtarılmasını "tarihi zafer" olarak nitelendiren Aliyev, operasyon planının tam uygulandığını belirtti.

    Ermeni güçlerinden geri alınan Hadrut'tan görüntüler paylaşıldı. Artık bölgede Azerbaycan bayrağının dalgalanmaya başladığı görüldü.

    İşgalden kurtarılan Hadrut'a Azerbaycan bayrağı dikildi ViDEO

    İşgalden kurtarılan Hadrut a Azerbaycan bayrağı dikildi #1

    İşgalden kurtarılan Hadrut a Azerbaycan bayrağı dikildi #2

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