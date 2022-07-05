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    İskandinav Hava Yolları'nın 1000 pilotu greve gitti

    Çok sayıda pilotla yapılan grev, uçuşların yarısını ve 30 bin yolcuyu etkiliyor. Hava yolu firması, yaşananlarla ilgili açıklama yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 05.07.2022 - 11:31
    • Güncelleme : 05.07.2022 - 11:33
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    İskandinav Hava Yolları'nın 1000 pilotu greve gitti

    Genel merkezi İsveç'in başkenti Stokholm'de bulunan İskandinav Hava Yolları (SAS), yüzlerce pilotun grev kararıyla sarsıldı.

    Pilotlar, maaş görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından greve gitti.

    30 bin yolcuyu etkileyen grev

    SAS'tan yapılan açıklamada, 1000 pilotun katıldığı grev, hava yolunun uçuşlarının yaklaşık yarısını ve günde 30 bin yolcuyu etkileyecek.

    Şirketin CEO'su Anko van der Werff, pilotların kararını "yıkıcı" ve "pervasız" olarak niteledi.

    1000 pilot iş bıraktı

    SAS ve pilotları, 9 Haziran'dan bu yana maaş ve çalışma koşulları konusunda görüşmelerde bulunuyordu. Pilotlar sendikası, bir anlaşmaya varılamaması durumunda grev uyarısı yapmıştı.

    Ancak müzakereler çıkmaza girince Danimarka, Norveç ve İsveç'te 1000 pilot iş bıraktı.

    İskandinav Hava Yolları nın 1000 pilotu greve gitti #1

    Firma: Derin üzüntü duyuyoruz

    Söz konusu hava yolu firması, "Yolcularımızın, gecikmelere ve uçuşların iptal edilmesine yol açan bu grevden etkilenmesinden derin üzüntü duyuyoruz. Tüm yolcularımızın bu yaz tatilinin özlemini çektiğini, kendileri ve sevdikleri için seyahat rezervasyonu yaptırdığını biliyoruz.

    SAS çalışanları, bu talihsiz durumdan etkilenen müşterilerimize yardımcı olmak için var gücüyle çalışıyor." açıklamasında bulundu.

    İskandinav Hava Yolları nın 1000 pilotu greve gitti #2

    İskandinav Hava Yolları CEO'su: Anlaşma için elimizden geleni yapacağız

    CEO van der Werff, "Arabuluculuğu mümkün olan en kısa sürede yeniden başlatmaya hazırız. Şirketin uzun vadeli rekabet gücünü ve finansal sürdürülebilirliğini güvence altına almak için geçerli bir anlaşmaya varmak üzere elimizden gelenin en iyisini yapacağız." dedi.

    Pandemiden beri grevle karşılaşan ilk büyük hava yolu

    Şirketler, koronavirüs salgını sonrası toparlanmaya odaklanırken, SAS, pandemiden bu yana grev eylemiyle karşı karşıya kalan ilk büyük hava yolu oldu.

    Bloomberg'de yer alan bilgiye göre, İskandinavya Hava Yolları, 3 milyar dolarlık yeniden yapılandırma planını devreye aldı.

    İskandinav Hava Yolları nın 1000 pilotu greve gitti #3

    İskandinav Hava Yolları nın 1000 pilotu greve gitti #4


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