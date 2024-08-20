İskoçya hükümeti İsrail ile temaslarını durdurdu İskoçya hükümetinin Gazze'deki barış görüşmelerinde gerçek ilerleme sağlanana kadar Birleşik Krallık'taki İsrailli üst düzey diplomatlarla teması durdurduğu açıklandı.

AA & Ensonhaber

Birleşik Krallık'ın parçası olan İskoçya'daki hükümetin Dış İlişkiler Sekreteri Angus Robertson, İsrail'in Londra Büyükelçiliği Yardımcısı Daniela Grudsky ile görüşmesinin ardından gelen eleştiriler üzerine yazılı açıklama paylaştı.

Robertson, İsrailli diplomatla görüşmenin karşı tarafın talebi üzerine yapıldığına dikkati çekerek bunun İskoç hükümetine Gazze'de derhal ateşkes sağlanması gerektiği konusundaki net ve değişmez tutumlarını ifade etme fırsatı verdiğini belirtti.

Toplantının Gazze'de ateşkes görüşmeleriyle sınırlı olmamasından üzüntü duyduğunu aktaran Robertson, hiç kimsenin bu toplantının İsrail hükümetinin Gazze'deki eylemlerini meşrulaştırma şeklinde sunulmasını amaçlamadığına işaret etti.

İskoç hükümetinin Gazze'deki vahşeti kesin dille kınamakta kararlı olduğunu vurgulayan Robertson, "Ancak gerçek şu ki bu toplantı birçok kişi tarafından İsrail ve İskoç hükümetleri arasındaki ilişkilerin normalleşmesi olarak algılandı" ifadesine yer verdi.

"İSRAİL İLE NORMALLEŞMEYİ DESTEKLEMİYORUZ"

İsrail hükümeti ile doğrudan görüşerek İskoçya'nın acil ateşkes konusundaki tutumundan karşı tarafın haberdar edildiği göz önünde bulundurulduğunda yeni bir toplantı davetini kabul etmenin uygun olmayacağını belirten Robertson, şunları kaydetti: