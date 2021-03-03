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    İskoçya'da 13 çocuklu çifte kimse ev vermiyor

    Kirada oturdukları evin satışa çıkması nedeniyle başka yere taşınmaya çalışan çift, kalabalık aile oldukları gerekçesiyle evsiz kaldı.
    • DHA
    • 03.03.2021 - 15:57
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    İskoçya'da 13 çocuklu çifte kimse ev vermiyor

    İskoçya'da yaşayan 13 çocuklu Deborah - Craig Douglas çifti, geniş aile olması nedeniyle sokakta kaldı.

    Çiftin kirada oturduğu evin satışa çıkması nedeniyle 9 hafta içerisinde evi boşaltmak zorunda olduğu belirtildi.

    "KİMSE EVİNİ KİRALAMIYOR"

    Deborah - Craig Douglas kapı kapı gezerek, kiralık ev aramaya başladı. Yerel medyaya konuşan çift, "Her gün onlarca ev geziyoruz. 15 kişilik bir nüfusumuz var. Geniş aile olduğumuz için kimse evini bize kiralamıyor." dedi.

    İskoçya da 13 çocuklu çifte kimse ev vermiyor #1

    "ÇOCULARIMIZI SORUN ETTİLER"

    “Şu an ev sahibimiz izin verdiği için kalabiliyoruz ancak bu uzun sürmez” diyen Deborah Douglas, "Büyük aile ayrımcılığına uğruyoruz. Görüştüğümüz son ev sahibi bu kadar çocuğun sorun olacağını söyledi. Şok oldum. Resmen sokaktayız" ifadelerine yer verdi.

    İskoçya da 13 çocuklu çifte kimse ev vermiyor #2

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