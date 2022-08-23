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    İskoçya'da çöpçüler grevde: Edinburgh sokakları çöple doldu

    İskoçya'nın başkenti Edinburgh'da çöp toplayıcılarının daha iyi maaş talebiyle başlattığı 12 günlük grev nedeniyle şehrin sokaklarında çöp yığınları oluştu.
    • 23.08.2022 - 07:44
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    İskoçya'da çöpçüler grevde: Edinburgh sokakları çöple doldu

    Dünyaca ünlü "Edinburgh Fringe Festivali" sırasında alınan grev kararı nedeniyle başkentte çok sayıda sokak ve meydanda çöp bidonlarının dolup taştığı gözlemlendi.

    Maaşlara zam oranını reddettiler

    AA'nın haberine göre; işçi sendikaları GMB ve Unite'ın maaşlarda yüzde 2 ve 3,5 artış teklifini reddetmesinin ardından Edinburgh Konseyi yüzde 5 oranında yeni artış teklifinde bulundu.

    Sendikaların, dördüncü gününe giren grevde son artış teklifini kabul edip etmeyeceği ise henüz bilinmiyor.

    İskoçya da çöpçüler grevde: Edinburgh sokakları çöple doldu #1

     

    Grev 12 gün sürecek

    Çöp toplayıcılarının başlattığı grevin 30 Ağustos'a kadar süreceği öngörülüyor.
    Şehrin birçok noktasında biriken çöp yığınları nedeniyle meydan gelebilecek hijyen ve sağlık sorunlarından endişe ediliyor.

    Dünyanın en büyük görsel sanat festivali sayılan Edinburgh Fringe nedeniyle başkent çok sayıda yerli ve yabancı ziyaretçinin yanı sıra birçok sanatçıyı ağırlıyor.

    İskoçya da çöpçüler grevde: Edinburgh sokakları çöple doldu #2


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