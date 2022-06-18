İskoçya'da erkek kan bağışçısı, hamilelik durumunu söylemeyince geri çevrildi

66 yaşındaki Sinclair'e, hamile olup olmadığı soruldu. Soruyu 'aptalca' bulduğunu söyleyen Sinclair, kan bağışı yapamadı.

Kan bağışlamak isteyen İskoç vatandaşı, ilginç bir durumla karşılaştı.

İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) hastaneleri, koronavirüs salgını döneminde kan bağışlarının düşmesinin ardından gelecek 5 yıl içinde 1 milyondan fazla kan bağışçısı toplamak için kampanya başlattı.

Kan bağışlamak isterken karşılaştığı soru: Hamile misin

Leslie Sinclair, 50 yıl boyunca yaklaşık 60 litre kan verdi. Ancak son yolculuğunda hamile olup olmadığıyla ilgili bir soruya cevap vermeyi reddeden Sinclair, geri dönmek zorunda kaldı.

66 yaşındaki Sinclair'e, son altı ay içinde çocuk bekleyip beklemediğini veya hamile olup olmadığını soran bir form doldurması söylendi.

"Öfkeliyim çünkü 18 yaşımdan beri kan veriyorum"

Sinclair, 60'lı yaşlarında bir erkek olarak bu soruyu kabul etmediğini ve yanıtlamak zorunda olmadığını belirtince, klinik personelinin kendisine kanını kabul edemeyeceklerini söylediğini aktardı.

İskoçya'nın Stirling şehrinde yaşayan Sinclair, "Öfkeliyim çünkü 18 yaşımdan beri kan veriyorum ve düzenli olarak gidiyorum. Herhangi bir sorun olmadan yaptığım için çok mutluyum." dedi.

"Daha önce görmediğim bir soru vardı"

Her zaman doldurulması gereken bir form olduğunu ve tıbbi durumlar ile hastalıkların sorulduğunu belirten Sinclair, şöyle devam etti:

"Bu sefer daha önce görmediğim bir soru vardı: 'Hamile misin yoksa son altı ayda hamile kaldın mı? Görevlilere o pozisyonda olmamın imkansız olduğunu belirttim ama cevap vermem gerektiği, aksi halde kan veremeyeceğim söylendi.

"Aptalca olduğunu söyledim"



Onlara bunun aptalca olduğunu ve ayrılmak zorunda kalırsam geri dönmeyeceğimi söyledim. Hepsi bu. Bisikletime bindim ve oradan uzaklaştım.

"Beni sinirlendiriyor"



Bu çok saçma ve beni sinirlendiriyor çünkü çocuklar da dahil olmak üzere kan bekleyen ve çaresizce yardıma muhtaç insanlar var. Ancak muhtemelen cevaplanamayacak bir soruyu cevaplama zorunluluğundan dolayı kanımdan mahrum bırakıldılar."