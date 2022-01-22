İskoçya’da kadınlara destek: Artık yalnız yürümeyecekler

Geçen yıl kurulan Strut Safe adlı bir telefon yardım hattı, eve yalnız yürüyen kadınlara ihtiyaç duyduklarında telefonla ücretsiz eşlik ediyor.

İskoçya’nın Edinburgh kentinde, Mart 2021’de evine giderken saldırıya uğrayarak öldürülen Sarah Everard ardından Rachel Chung ve Alice Jackson tarafından "Strut Safe" adlı yardım kuruluşu açıldı.

YALNIZ YÜRÜYEN KADINLAR İÇİN KURULDU

Başta kadınlar olmak üzere eve yalnız yürüyen kişilere evlerine varana kadar telefonda eşlik eden yardım kuruluşu, Edinburgh kentinde ihtiyaç duyulması halinde ‘bizzat’ kadınlara evlerine kadar eşlik ettiklerini belirtti.

EVLERİNE KADAR TELEFONLA EŞLİK EDİYORLAR

Özellikle kadınların caddelerde güvenliğini sağlamak için kurulduklarını belirten Strut Safe, telefonda kaldıkları süre boyunca eşlik ettikleri kişilere güven vererek evlerinin kapısına kadar telefonda kaldıklarını belirtti. Kişilerin evlerine dönerken şüpheli bir durumla karşılaşması durumunda, ücretsiz olarak sağlanan telefonu aramaları halinde, Strut Safe’den bir gönüllü o kişiyle evine gidene kadar konuşarak eşlik ediyor.

ŞÜPHELİ DURUMLARDA POLİSE BİLGİ GİDİYOR

Strut Safe gönüllüleri, şüpheli durumlarda mağduru sakinleştirip gerekli bilgileri alarak polisi bilgilendiriyor.